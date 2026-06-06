خبر في الجول – مودرن يقرر رحيل أبو جبل ومحمود شعبان خالد رضا

قرر نادي مودرن سبورت رحيل ثلاثي الفريق الحارس محمد أبو جبل، وثنائي الدفاع محمود شعبان وخالد رضا.

وعلم FilGoal.com أن مودرن سبورت وجه الشكر للثلاثي على الفترة التي قضاها مع الفريق، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري.

ويبلغ خالد رضا من العمر 36 عاما وانضم إلى مودرن في عام 2023 قادما من إنبي.

أما محمود شعبان يبلغ من العمر 31 عاما وانتقل إلى مودرن في عام 2021 قادما من الاتحاد السكندري.

وكان الحارس محمد أبو جبل انضم إلى مودرن في عام 2025 الماضي قادما من البنك الأهلي، ويبلغ من العمر 37 عاما.

وأنهى مودرن سبورت الدوري المصري في المركز التاسع ضمن مجموعة الهروب من الهبوط برصيد 37 نقطة.