خبر في الجول – مودرن يقرر رحيل أبو جبل ومحمود شعبان خالد رضا
السبت، 06 يونيو 2026 - 18:12
كتب : عمرو نبيل
قرر نادي مودرن سبورت رحيل ثلاثي الفريق الحارس محمد أبو جبل، وثنائي الدفاع محمود شعبان وخالد رضا.
خالد رضا
النادي : مودرن سبورت
محمود شعبان
النادي : مودرن سبورت
محمد أبو جبل
النادي : مودرن سبورت
وعلم FilGoal.com أن مودرن سبورت وجه الشكر للثلاثي على الفترة التي قضاها مع الفريق، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري.
ويبلغ خالد رضا من العمر 36 عاما وانضم إلى مودرن في عام 2023 قادما من إنبي.
أما محمود شعبان يبلغ من العمر 31 عاما وانتقل إلى مودرن في عام 2021 قادما من الاتحاد السكندري.
وكان الحارس محمد أبو جبل انضم إلى مودرن في عام 2025 الماضي قادما من البنك الأهلي، ويبلغ من العمر 37 عاما.
وأنهى مودرن سبورت الدوري المصري في المركز التاسع ضمن مجموعة الهروب من الهبوط برصيد 37 نقطة.
نرشح لكم
خبر في الجول – جلسة بين وادي دجلة والشيخ للتفاوض بشأن تجديد العقد خبر في الجول - جلسة منتظرة بين الهاني سليمان وسموحة لفسخ تعاقده "دوري أورا".. أورا تعزز استثماراتها في كرة القدم المصرية برعاية تاريخية للدوري ودعم متكامل للأندية والمنتخب مصدر مقرب من يوريتشيتش يكشف لـ في الجول حقيقه تلقيه عرضا من الأهلي خبر في الجول - الأهلي يقرر بدء التفاوض مع ثنائي إنبي في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لتدعيم هجومه مصدر من الأهلي لـ في الجول: متمسكون باستمرار الشحات.. ولا رجعة في قرار سقف الرواتب سيراميكا كليوباترا يعلن تمسكه باستمرار علي ماهر في تدريبه