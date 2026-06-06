دوري NBA – نيويورك نيكس يتقدم في النهائي 2-0 على سان أنطونيو سبيرز

واصل فريق نيويورك نيكس تفوقه على سان أنطونيو سبيرز في سلسلة نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

وتغلب نيويورك نيكس على سان أنطونيو سبيرز في المباراة الثانية من نهائي الدوري بنتيجة 105-104، ليتقدم في السلسلة 2-0 بعدما حقق انتصارين على ملعب سان أنطونيو.

وتنتقل السلسلة في المباراتين الثالثة والرابعة إلى صالة ماديسون سكوير جاردن الشهيرة في نيويورك، والخاصة بفريق نيكس.

شهدت المباراة استمرار تألق جيلين برونسون نجم نيويورك والذي سجل 20 نقطة.

على الجانب الآخر سجل فيكتور ويمبانياما نجم سبيرز 29 نقطة، لكنها لم تكن كافية ليحقق فريقه الانتصار.

وكان نيويورك نيكس فاز على كليفلاند كافاليرز في نهائي القسم الشرقي بنتيجة 4-0 في المباريات.

أما سان أنطونيو سبيرز فاز على أوكلاهوما سيتي حامل لقب الموسم الماضي بنتيجة 4-3 في نهائي القسم الغربي.