دوري NBA – نيويورك نيكس يتقدم في النهائي 2-0 على سان أنطونيو سبيرز

السبت، 06 يونيو 2026 - 17:42

كتب : FilGoal

سان أنطونيو سبير- نيويورك نيكس - NBA

واصل فريق نيويورك نيكس تفوقه على سان أنطونيو سبيرز في سلسلة نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

وتغلب نيويورك نيكس على سان أنطونيو سبيرز في المباراة الثانية من نهائي الدوري بنتيجة 105-104، ليتقدم في السلسلة 2-0 بعدما حقق انتصارين على ملعب سان أنطونيو.

وتنتقل السلسلة في المباراتين الثالثة والرابعة إلى صالة ماديسون سكوير جاردن الشهيرة في نيويورك، والخاصة بفريق نيكس.

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شهدت المباراة استمرار تألق جيلين برونسون نجم نيويورك والذي سجل 20 نقطة.

على الجانب الآخر سجل فيكتور ويمبانياما نجم سبيرز 29 نقطة، لكنها لم تكن كافية ليحقق فريقه الانتصار.

وكان نيويورك نيكس فاز على كليفلاند كافاليرز في نهائي القسم الشرقي بنتيجة 4-0 في المباريات.

أما سان أنطونيو سبيرز فاز على أوكلاهوما سيتي حامل لقب الموسم الماضي بنتيجة 4-3 في نهائي القسم الغربي.

NBA نيويورك نيكس فيكتور ويمبانياما سان أنطونيو سبيرز
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