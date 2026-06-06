مدرب البرازيل السابق لـ في الجول: منتخب مصر مفاجأة كأس العالم

السبت، 06 يونيو 2026 - 17:33

كتب : عبد الرحمن شريف

رامون مينزيس

كشف رامون مينزيس مدرب البرازيل السابق، أن منتخب مصر يمتلك مجموعة مميزة ومنظمة، مشددا على قوة الفريق دفاعيا وقدرته الكبيرة على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديا صباح الأحد في الاختبار الودي الأخير قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وقال مينزيس في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "منتخب مصر فريق رائع ومنظم بشكل جيد، ويضم لاعبا يُعد مرجعًا وقائدًا داخل الملعب، وهو محمد صلاح، لاعب معروف عالميا ويمثل نقطة قوة كبيرة للغاية للفريق".

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وواصل "مصر تتميز بصلابة دفاعية واضحة، وتُجيد التحول من الدفاع إلى الهجوم بصورة ممتازة، ومواجهة البرازيل ستكون تجربة كبيرة ومهمة للمنتخب المصري".

وعن العناصر الشابة قال: "هناك عدد من اللاعبين الشباب، وموهبة صاعدة لفتت الأنظار مؤخرًا، وهو حمزة عبد الكريم، الذي قدم أداءً جيدا جدا في كأس العالم تحت 17 عاما، وشارك لبضع دقائق مع المنتخب الأول، لاعب قوي وموهوب ويعرف طريقه إلى تسجيل الأهداف".

وأتم حديثه "شاهدت تطورا كبيرا في مصر والمغرب على مستوى ظروف العمل، والبُنى التحتية الخاصة بالمحترفين، وأرى أن المنتخبين قادران على تحقيق مفاجآت في كأس العالم الحالي".

من هو رامون مينزيس

مدرب برازيلي تولى تدريب فاسكو دا جاما البرازيلي، وقاد منتخب البرازيل تحت 20 عاما من 2022 حتى 2023، ورحل ليتولى مهمة تدريب المنتخب البرازيلي الأول مؤقتا من فبراير 2023 حتى يوليو 2023، ثم تولى تدريب منتخب البرازيل تحت 23 عاما وكانت محطته التدريبية الأخيرة.

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