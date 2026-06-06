تقرير يكشف سبب لعب كومو أول 3 مباريات متتالية خارج ملعبه

السبت، 06 يونيو 2026 - 17:06

كتب : FilGoal

سيسك فابريجاس - كومو

أسفرت قرعة الدوري الإيطالي عن لعب كومو أول 3 مباريات خارج ملعبه، ومن هنا ظهرت التساؤلات.

وبحسب موقع توتو ميركاتو ويب، فإن كومو سيلعب أول 3 مباريات له في الدوري خارج ملعبه بسبب خضوع سينيجاليا لأعمال من أجل مطابقة معايير المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

وتأهل كومو لأول مرة في تاريخه إلى المسابقات الأوروبية بشكل عام وليس دوري أبطال أوروبا فقط.

أخبار متعلقة:
رئيس كومو: التأهل لدوري الأبطال فاجأنا.. ومستقبل فابريجاس وباز ليس بأيدينا فابريجاس يحذر ريال مدريد: نريد بقاء نيكو باز فابريجاس: كومو في دوري الأبطال إنجاز تاريخي.. وأتعلم كل يوم كأنني في جامعة كرة القدم فابريجاس: زانيتي يلمح لضم نيكو باز لـ إنتر.. وعليه احترام كومو

وسيفتتح كومو الدوري ضد أودينيزي ونابولي وجنوى بالترتيب.

وسيعود كومو إلى معقله سينيجاليا ضد بارما في الجولة الرابعة من الدوري.

وأنهى كومو الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم في المركز الرابع برصيد 71 نقطة.

وتفوق الفريق الذي يدربه سيسك فابريجاس على منافسين أقوياء وتاريخيين مثل ميلان ويوفنتوس الذي كان سببا في إرسالهما إلى الدوري الأوروبي.

كومو الدوري الإيطالي فابريجاس دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ساليبا: سخروا منا حتى ونحن في الصدارة.. والرد كان بحسم الدوري جوارديولا: تحقيق الدوري أصعب من أبطال أوروبا كأس العالم - توخيل يطمئن الجماهير على حالة هاري كين ويؤكد جاهزيته كأس العالم – التجربة الأخيرة قبل مواجهة مصر.. بلجيكا تضرب تونس بخماسية وديا تقرير: توتنام يكثف مفاوضاته مع بايرن للاحتفاظ بخدمات بالينيا بعد مفاوضات إنتر معه.. كييزا: كورتيس جونز سألني عن الحياة في إيطاليا مواعيد مباريات السبت 6 يونيو - مصر ضد البرازيل.. وتونس تواجه بلجيكا إنريكي ريكيلمي يكشف عن اسم المدرب الذي يريد تعيينه إذا أصبح رئيسا لـ ريال مدريد
أخر الأخبار
بيليه وأزمة 5 في 10.. كيف ورث وطور زاجالو اللامركزية الثورية مع البرازيل في كأس العالم 4 دقيقة | في المونديال
ساليبا: سخروا منا حتى ونحن في الصدارة.. والرد كان بحسم الدوري 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: تحقيق الدوري أصعب من أبطال أوروبا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - توخيل يطمئن الجماهير على حالة هاري كين ويؤكد جاهزيته 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - السلطات الأمريكية تحتجز نجم العراق 7 ساعات ساعة | في المونديال
خبر في الجول – مودرن يقرر رحيل أبو جبل ومحمود شعبان خالد رضا ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - إصابة جديدة تضرب الأرجنتين قبل المونديال.. وتحديد البديل خلال ساعات ساعة | في المونديال
كأس العالم – التجربة الأخيرة قبل مواجهة مصر.. بلجيكا تضرب تونس بخماسية وديا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 2 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 قضية جديدة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لـ 3 فترات
/articles/530379/تقرير-يكشف-سبب-لعب-كومو-أول-3-مباريات-متتالية-خارج-ملعبه