تقرير يكشف سبب لعب كومو أول 3 مباريات متتالية خارج ملعبه

أسفرت قرعة الدوري الإيطالي عن لعب كومو أول 3 مباريات خارج ملعبه، ومن هنا ظهرت التساؤلات.

وبحسب موقع توتو ميركاتو ويب، فإن كومو سيلعب أول 3 مباريات له في الدوري خارج ملعبه بسبب خضوع سينيجاليا لأعمال من أجل مطابقة معايير المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

وتأهل كومو لأول مرة في تاريخه إلى المسابقات الأوروبية بشكل عام وليس دوري أبطال أوروبا فقط.

وسيفتتح كومو الدوري ضد أودينيزي ونابولي وجنوى بالترتيب.

وسيعود كومو إلى معقله سينيجاليا ضد بارما في الجولة الرابعة من الدوري.

وأنهى كومو الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم في المركز الرابع برصيد 71 نقطة.

وتفوق الفريق الذي يدربه سيسك فابريجاس على منافسين أقوياء وتاريخيين مثل ميلان ويوفنتوس الذي كان سببا في إرسالهما إلى الدوري الأوروبي.