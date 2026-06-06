بعد مفاوضات إنتر معه.. كييزا: كورتيس جونز سألني عن الحياة في إيطاليا

يبدو أن كورتيس جونز لاعب ليفربول بدأ بالفعل التفكير في الانتقال إلى إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال اللاعب الإيطالي عبر صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "كورتيس جونز سألني عن الحياة في إيطاليا، أخبرته أنها جيدة جدا وأن الطقس أفضل من ليفربول، جونز قوي للغاية من الناحية الفني، إنتر محق في التفكير للتعاقد معه".

وأتم "حسب ما أعرفه أن أليسون سيبقى في إنجلترا، لكن سنرى ما سيحدث، هو واحد من أفضل 5 حراس مرمى في العالم".

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق فإن كيفو عقد اجتماعًا داخل مقر إنتر في ميلانو، وشهدت الجلسات مناقشات مكثفة حول تدعيمات الموسم المقبل، وعلى رأسها اسم كورتيس جونز.

ويحظى لاعب ليفربول بإعجاب كبير داخل إدارة إنتر منذ يناير الماضي، لكن المفاوضات لم تتقدم حينها بسبب صعوبة التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي.

أما الآن، فتبدو الأمور أكثر مرونة، خاصة أن جونز يتبقى في عقده عام واحد فقط، إلى جانب عدم ضمانه المشاركة بشكل أساسي ومستمر مع ليفربول.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب متحمس لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، ويفضل مشروع إنتر على عرض جالاتاسراي التركي.

ويتمثل الخلاف الحالي بين الناديين في المقابل المادي، إذ يطلب ليفربول أكثر من 30 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب، بينما لم يتجاوز عرض إنتر حتى الآن 20 مليونًا.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، مع إمكانية تقريب وجهات النظر عبر الاتفاق على نسبة من إعادة البيع مستقبلًا.