خبر في الجول – جلسة بين وادي دجلة والشيخ للتفاوض بشأن تجديد العقد

السبت، 06 يونيو 2026 - 15:51

كتب : عمرو نبيل

محمد الشيخ - وادي دجلة ضد الأهلي

يعقد نادي وادي دجلة جلسة مع محمد الشيخ مدرب الفريق من أجل التفاوض بشأن تجديد العقد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك جلسة بين إدارة وادي دجلة ومحمد الشيخ لتجديد عقده.

ومن المقرر أن يقيم الشيخ الوضع وسيحسم قراره بعد المناقشة بشأن طموح وتطلعات النادي خلال الفترة المقبلة.

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واحتل وادي دجلة تحت قيادة الشيخ المركز الأول في المجموعة الثانية لتجنب الهبوط من الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة.

ويعد الموسم المنصرم هو الأول للفريق بعد صعوده من دوري المحترفين.

وقاد المدرب البالغ من العمر 32 عاما فريقه في الموسم المنصرم في 45 مباراة وتمكن من الفوز في 17 لقاء والتعادل في 16 وخسارة 12 مباراة.

وسجل فريقه 58 هدفا واستقبلت شباكه 41 هدفا في جميع البطولات.

وادي دجلة محمد الشيخ الدوري المصري
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