"دوري أورا".. أورا تعزز استثماراتها في كرة القدم المصرية برعاية تاريخية للدوري ودعم متكامل للأندية والمنتخب

أعلنت أورا مصر توقيع عقد رعاية مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، لتصبح الراعي الرسمي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وإطلاق اسم "دوري أورا" على البطولة لمدة أربع سنوات مقبلة تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم، في خطوة تؤكد الدور الفاعل للمجموعة في دعم الرياضة المصرية والمساهمة في تطوير منظومة كرة القدم الوطنية، ضمن استراتيجية متكاملة تتبناها أورا منذ سنوات لدعم اللعبة بمختلف مستوياتها، بدءًا من رعاية فرق الناشئين وصولًا إلى رعاية المنتخب الوطني.

وتجسد هذه الشراكة رؤية أورا التي تؤمن بأن الرياضة قوة حقيقية لبناء الأجيال وتعزيز روح الانتماء، كما تعكس التزامها بتمكين المواهب الشابة والإسهام في الارتقاء بالرياضة المصرية. وتمثل رعاية الدوري المصري الممتاز أكبر اتفاقية رعاية في تاريخ الكرة المصرية، بما يوفر دعمًا للأندية ويسهم في تعزيز منظومة كرة القدم. كما خصصت أورا 40 مليون جنيه للأندية الجماهيرية لمساندتها في مواصلة المنافسة وتحقيق تطلعات جماهيرها.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية معالي وزير الشباب والرياضة السيد جوهر نبيل، والمهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورا ديفلوبرز، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والسيد هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، والنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، والسيد محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، والمهندس سيف الوزيري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورا ديفلوبرز:"يمثل هذا التعاون فصلًا جديدًا في مسيرة كرة القدم في مصر، وذلك انطلاقًا من شغف أورا بالرياضة ودعمها لكل من الدوري المصري والمنتخب المصري. نحن لا نركز فقط على تطوير المجتمعات العمرانية، بل نؤمن بأهمية بناء تجارب متكاملة تثري حياة الإنسان، وتعد كرة القدم واحدة من أهم هذه التجارب التي تجمع الملايين. ومن هنا نفخر بارتباط اسم أورا بهذه البطولة العريقة والمساهمة في دعم مستقبلها."

وأضاف: "نؤمن بدور القطاع الخاص في دعم الرياضة بشكل مستدام، ليس فقط عبر الرعاية، بل من خلال المساهمة في تطوير المنظومة الرياضية، بما يشمل دعم الدوري المصري وتمكين اللاعبين الشباب وخلق فرص حقيقية تساعدهم على الوصول إلى الاحتراف، وهو ما يسهم في تعزيز مستوى المنافسة وترسيخ مكانة الدوري المصري إقليميًا ودوليًا."

وقال السيد هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: "تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في مسيرة أورا، إذ ننظر إلى الاستثمار في الرياضة كركيزة أساسية للمساهمة في تنمية المجتمع. وتأتي رعايتنا للدوري المصري الممتاز في إطار التزامنا بدعم الشباب والمساهمة في الارتقاء بمنظومة كرة القدم، من خلال خلق بيئة أكثر احترافية تدعم تطور اللاعبين وترفع من جودة المنافسة. كما نهدف إلى تقديم تجربة أكثر ثراءً للجماهير، والمشاركة في إعداد جيل قادر على تحقيق نجاحات ملموسة في المستقبل."

ولا يقتصر دور أورا على دعم الدوري المصري، بل يمتد ليشمل رعاية منتخبات مصر الوطنية بمختلف فئاتها العمرية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الاستثمار في مستقبل الكرة المصرية. وتسهم هذه الرعاية في دعم برامج إعداد المنتخبات الوطنية وإقامة معسكرات تدريبية على أعلى مستوى فني وتنظيمي، إلى جانب المساهمة في إتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية لمتابعة مباريات المنتخبات الوطنية عبر القنوات المفتوحة.

كما ساهمت أورا، على مدار السنوات الخمس الماضية، في دعم تطوير المواهب الشابة من خلال تنظيم بطولات دولية ودية للناشئين بمشاركة منتخبات وأندية من مختلف دول العالم، بما أتاح للاعبين المصريين فرصًا لاكتساب خبرات تنافسية دولية قيمة، وأسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة على أعلى المستويات العالمية.

ويمتد هذا الالتزام إلى دعم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، حيث ساهمت أورا في رعاية بطولة كأس العاصمة الإدارية بمشاركة منتخبات دولية بارزة، على رأسها منتخبا مصر وكرواتيا، في حدث رياضي عالمي تزامن مع افتتاح استاد العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعكس دور الشركة في دعم مكانة مصر كوجهة رياضية إقليمية ودولية وتعزيز حضورها على خريطة الأحداث الرياضية الكبرى.

جدير بالذكر أن شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت تأسست عام 2018 وتقوم بتطوير عدد من المشروعات السكنية والتجارية والرياضية والفندقية في شرق وغرب القاهرة، بما في ذلك زد الشيخ زايد، وزد إيست، وبيراميدز هيلز، وسولانا، بالإضافة إلى مشروع سيلفر ساندز بالساحل الشمالي.