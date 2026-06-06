مصدر مقرب من يوريتشيتش يكشف لـ في الجول حقيقه تلقيه عرضا من الأهلي

كشف مصدر مقرب من كرونوسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز حقيقة تلقيه عرضا من الأهلي.

وانتهى عقد كورنسلاف يوريتشيتش مع بيراميدز بنهاية الموسم المنصرم.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "يوريتشيتش تلقى عروضا رسمية من الشباب السعودي، والنصر الإماراتي، وناد قطري، وليس من بينهم الأهلي".

وأتم "المدرب الكرواتي سيرى الاختيار الأنسب له وسيتخذ قراره".

وقاد المدرب الكرواتي نادي بيراميدز للتتويج بألقاب (دوري أبطال إفريقيا - كأس مصر (مرتين) - السوبر الإفريقي - كأس القارات الثلاث).

كما أنهى بيراميدز الموسمين الماضيين في وصافة مسابقة الدوري المصري.

ويتولي المدرب الكرواتي تدريب بيراميدز منذ فبراير 2024.

وقاد كورنسلاف يوريتشيتش تدريب نادي بيراميدز في 132 مباراة، وفاز في 89 وتعادل في 25 وخسر 18 مباراة.