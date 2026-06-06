منافس مصر – أزمة تأشيرات تضرب إيران قبل كأس العالم

السبت، 06 يونيو 2026 - 14:42

كتب : FilGoal

منتخب إيران

دخل منتخب إيران في أزمة جديدة قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أفراد البعثة الإيرانية، رغم حصول اللاعبين على التأشيرات اللازمة للمشاركة في البطولة.

وكان المبعوث الأمريكي إلى تركيا توم باراك قد أعلن عبر حسابه على منصة "إكس" أن السفارة الأمريكية في أنقرة أنهت إجراءات تأشيرات منتخب إيران، مشيدًا بجهود العاملين على معالجة الطلبات.

لكن السفارة الإيرانية في تركيا ردت ببيان غاضب، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من أفراد الجهاز الإداري والتنفيذي والمستشارين الفنيين لم يحصلوا على تأشيرات الدخول.

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ووصفت السفارة الإيرانية القرار بأنه "معاملة متعمدة وتمييزية" ضد المنتخب الإيراني، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى "أعلى مستوياته" قبل انطلاق البطولة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن من بين المرفوضة طلباتهم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين والمحللين الفنيين.

ويستعد منتخب إيران لمغادرة معسكره المقام في مدينة أنطاليا التركية متجهًا إلى المكسيك، حيث سيقيم خلال فترة البطولة في مدينة تيخوانا الحدودية.

وكان المنتخب الإيراني قد قرر نقل مقر إقامته من الولايات المتحدة إلى المكسيك بسبب التوترات السياسية الأخيرة بين البلدين.

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة، حيث يستهل مشواره بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو، ثم يلتقي بلجيكا يوم 21 يونيو في لوس أنجلوس، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة مصر يوم 26 يونيو في سياتل.

وقبل السفر، خاض المنتخب الإيراني مباراتين وديتين في أنطاليا، فاز خلالهما على جامبيا بنتيجة 3-1 ثم تغلب على مالي بهدفين دون رد.

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة مع مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إيران ضد مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم السبت 27 يونيو.

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