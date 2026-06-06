خبر في الجول - الأهلي يقرر بدء التفاوض مع ثنائي إنبي

قرر الأهلي البدء في التفاوض حول ثنائي إنبي حامد عبد الله وعلي محمود للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر التفاوض مع إنبي حول ضم الثنائي مباشرة عقب نهاية كأس الرابطة بين إنبي والمصري.

كما علم FilGoal.com أن الأهلي قد يتفاوض مع إنبي حول التعاقد مع أقطاي عبد الله أيضا ولكن الأولية ستكون لمهاجم أجنبي.

ويستعد إنبي لمواجهة المصري يوم الإثنين على استاد السويس الجديد في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وشارك عبد الله في 33 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين وصنع 3 آخرين.

بينما شارك علي محمود في 32 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وأنهى إنبي الدوري المصري بالمركز السادس.

وسيشارك الأهلي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الثالث.