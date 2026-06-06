في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لتدعيم هجومه

السبت، 06 يونيو 2026 - 13:46

كتب : FilGoal

مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي

يسعى النادي الأهلي إلى دعم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويكشف FilGoal.com كيف يفكر الأهلي لتدعيم خط هجومه:

وحسبما علم FilGoal.com إدارة الأهلي تستقر على ضم مهاجمين اثنين، الأول سيكون أجنبيا والآخر فلسطينيا وقد يكون أسد الحملاوي لاعب كرايوفا الروماني.

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النادي يرى أن مركز المهاجم هو الأكثر أهمية لدعمه الآن.

ولعب أسد الحملاوي 48 مباراة مع كرايوفا وسجل 16 هدفا وصنع 4 آخرين خلال الموسم المنقضي.

وتوج الحملاوي مع كرايوفا بالثنائية المحلية الدوري والكأس.

وارتبط اسم أسد الحملاوي خلال فترة سابقة بالأهلي لتعويض رحيل وسام أبو علي.

وقال ياسيت الطاهري وكيل اللاعب في وقت سابق عن حقيقة مفاوضات الأهلي معه قائلا لـ إم بي سي مصر 2: " الأهلي لم يتوصل معنا بشكل رسمي لضم أسد الحملاوي. اللاعب تركيزه منصب على الظهور بشكل قوي مع ناديه الروماني".

وأضاف "الأهلي ناد كبير وعظيم ولكن الوقت الحالي ليس الأنسب للحديث عن أي أمور خارجية".

وأتم "كان هناك اهتمام وعروض كثيرة لضم أسد الحملاوي في وقت سابق، لكن اللاعب اختار الانتقال للدوري الروماني، وهنا لا أقصد الأهلي بشكل خاص ولكن الأمر يتعلق بالمشروع الذي أردناه".

الأهلي أسد الحملاوي
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