مصدر من الأهلي لـ في الجول: متمسكون باستمرار الشحات.. ولا رجعة في قرار سقف الرواتب
السبت، 06 يونيو 2026 - 13:22
كتب : FilGoal
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يقرر بدء التفاوض مع ثنائي إنبي في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لتدعيم هجومه سيراميكا كليوباترا يعلن تمسكه باستمرار علي ماهر في تدريبه الاتحاد السكندري يعلن رحيل ميلود حمدي عن تدريبه محامي صلاح مصدق: هذه مطالب اللاعب من الزمالك خبر في الجول - الزمالك يبلغ محمد عاطف بالعودة لصفوف الفريق مصدر من بيراميدز لـ في الجول: يوريتشيتش أبلغنا برغبته في عدم تجديد تعاقده الأهلي يعلن تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الكرة