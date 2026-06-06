مصدر من الأهلي لـ في الجول: متمسكون باستمرار الشحات.. ولا رجعة في قرار سقف الرواتب

السبت، 06 يونيو 2026 - 13:22

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي

الأهلي الدوري المصري حسين الشحات
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يقرر بدء التفاوض مع ثنائي إنبي في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لتدعيم هجومه سيراميكا كليوباترا يعلن تمسكه باستمرار علي ماهر في تدريبه الاتحاد السكندري يعلن رحيل ميلود حمدي عن تدريبه محامي صلاح مصدق: هذه مطالب اللاعب من الزمالك خبر في الجول - الزمالك يبلغ محمد عاطف بالعودة لصفوف الفريق مصدر من بيراميدز لـ في الجول: يوريتشيتش أبلغنا برغبته في عدم تجديد تعاقده الأهلي يعلن تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الكرة
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يقرر بدء التفاوض مع ثنائي إنبي 13 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لتدعيم هجومه 56 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: متمسكون باستمرار الشحات.. ولا رجعة في قرار سقف الرواتب ساعة | الدوري المصري
بلال عطية يعلن انتقاله لـ راسينج سانتاندير 3 ساعة | ميركاتو
سيراميكا كليوباترا يعلن تمسكه باستمرار علي ماهر في تدريبه 3 ساعة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يعلن رحيل ميلود حمدي عن تدريبه 4 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات السبت 6 يونيو - مصر ضد البرازيل.. وتونس تواجه بلجيكا 4 ساعة | منتخب مصر
بيلد: لينارت كارل خارج كأس العالم للإصابة 13 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 2 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 قضية جديدة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لـ 3 فترات
/articles/530370/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-متمسكون-باستمرار-الشحات-ولا-رجعة-في-قرار-سقف-الرواتب