بلال عطية يعلن انتقاله لـ راسينج سانتاندير

أعلن بلال عطية لاعب الأهلي انتقاله بشكل رسمي إلى راسينج سانتاندير الإسباني على سبيل الإعارة.

ووقع بلال عقود انضمامه للفريق الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وكتب عطية عبر حسابه على إنستاجرام: "يسعدني أن أعلن عن انتقالي علي سبيل الاعاره من النادي الأهلي إلى ريسينج سانتاندير".

"في البداية، أتوجه بخالص الشكر والتقدير للنادي الأهلي على مرونته الكبيرة خلال المفاوضات، وعلى إتاحته هذه الفرصة المهمة في مسيرتي الكروية. كما أشكر إدارة النادي على الثقة التي منحتني إياها، وأفتخر باستمرار ارتباطي بالنادي الأهلي بعد تجديد عقدي معه".

"كما أتقدم بجزيل الشكر إلى نادي ريسينج سانتاندير على الثقة التي منحني إياها ومنحي هذه الفرصة المميزة. هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة على عاتقي، وسأبذل كل ما في وسعي لأكون عند حسن الظن وأن أقدم أفضل مستوى ممكن، وأن أساهم في تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره".

|وأخيراً، أتوجه بالشكر إلى شركة NON STOP، الوكيل الحصري لي، على تعاونهم وثقتهم واحترافيتهم العالية خلال جميع مراحل المفاوضات، والدور الكبير الذي قاموا به لإنجاح هذه الخطوة المهمة في مسيرتي".

"شكراً لكل من دعمني وساندني، وأتطلع إلى بداية هذا الفصل الجديد بكل حماس وطموح".

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وكان عطية قد شاهد المباراة الأخيرة لراسينج سانتانتدير بدوري الدرجة الثانية الإسباني من الملعب.

وصعد راسينج سانتاندير لدوري الدرجة الأولى الإسباني بعد احتلال صدارة جدول ترتيب الدرجة الثانية خلال الموسم الحالي.

ولم يتم الكشف عما إذا كان بلال عطية سيلعب مع الفريق الأول لراسينج سانتاندير أم الفريق الرديف.

الفريق الرديف لراسينج يسمى برايو كانتابريا ويشارك بدوري الدرجة الرابعة الإسباني وأنهى الموسم بالمركز التاسع في مجموعته المكونة من 18 فريقا.

وأصبح بلال عطية ثاني لاعب مصري يلعب بإسبانيا حاليا بعد حمزة عبد الكريم الذي يقضي الموسم معارا من الأهلي إلى برشلونة.