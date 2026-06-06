سيراميكا كليوباترا يعلن تمسكه باستمرار علي ماهر في تدريبه

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تمسكه باستمرار علي ماهر كمدير فني للفريق خلال الموسم المقبل.

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وكان علي ماهر قد مدد تعقاده مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وجاء بيان سيراميكا كليوباترا كالتالي:

"يؤكد نادي سيراميكا كليوباترا، أن علاقته التعاقدية مع الكابتن علي ماهر، تسير في إطارها المتفق عليه دون أي إخلال من الطرفين، بما يعكس الاحترام الكامل والثقة المتبادلة".

"وفي هذا الإطار.. فإن نادي سيراميكا كليوباترا يشدد على أن استمرار الكابتن علي ماهر مديرًا فنيًا أمر غير قابل للنقاش، وأن تجديد التعاقد الذي سبق وأن تم الإعلان عنه، يعكس عمق العلاقة بين الطرفين وسعيهما لاستمرار المشروع الطموح؛ لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الموسم المقبل، لتعزيز مكانة النادي بما يليق بتطلعاته في المنافسة خلال الموسم المقبل، على كل الأصعدة، وفي كافة البطولات".

ونجح علي ماهر في قيادة سيراميكا كليوباترا لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.