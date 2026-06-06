الاتحاد السكندري يعلن رحيل ميلود حمدي عن تدريبه

أعلن نادي الاتحاد السكندري رحيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي بقيادة ميلود حمدي.

وأشار الاتحاد إلى أن الجهاز الفني بالكامل سيرحل عن تدريب الفريق، مع وجود رؤية مختلفة لمجلس إدارة النادي خلال الموسم المقبل.

وأكد النادي خلال بيانه إلى أن مجلس الإدارة يشرع في مشروع طموح ومميز ويضع نصب عينيه استعادة المكانة التي تليق بزعيم الثغر وتعكس تاريخه العريق وقيمته الراسحة في وجدان جماهيره.

وكان ميلود حمدي قد تولى تدريب الفريق في شهر أبريل الماضي خلفا لتامر مصطفى.

وقاد صاحب الـ 55 عاما، الاتحاد السكندري في 10 مباريات، ونجح خلالهم في تحقيق الفوز ب 3 مباريات والتعادل في 4 وخسر 3 آخرين.

وأنهى الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز بالمركز العاشر في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 والذي هبط لدوري المحترفين.