مواعيد مباريات السبت 6 يونيو - مصر ضد البرازيل.. وتونس تواجه بلجيكا

السبت، 06 يونيو 2026 - 10:22

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - منتخب مصر

تستكمل اليوم السبت المباريات الدولية الودية الاستعدادية لكأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 6 يونيو والقنوات الناقلة.

مباريات دولية ودية

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تونس × بلجيكا.. 4:00 مساء - الوطنية التونسية.

رومانيا × ويلز.. 8:45 مساء.

البرتغال × تشيلي.. 8:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

أمريكا × ألمانيا.. 9:30 مساء - أون سبورت بلص.

سويسرا × أستراليا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

قطر × السلفادور.. 11:00 مساء - الكاس 1.

إنجلترا × نيوزيلندا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مصر × البرازيل.. 1:00 صباح الأحد.. أون سبورت.

الأرجنتين × الهندوراس.. 3:00 صباح الأحد.. أبو ظبي الرياضية 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

إنجلترا مصر الأرجنتين بلجيكا تونس البرازيل كأس العالم 2026
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