مواعيد مباريات السبت 6 يونيو - مصر ضد البرازيل.. وتونس تواجه بلجيكا
السبت، 06 يونيو 2026 - 10:22
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم السبت المباريات الدولية الودية الاستعدادية لكأس العالم 2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 6 يونيو والقنوات الناقلة.
مباريات دولية ودية
تونس × بلجيكا.. 4:00 مساء - الوطنية التونسية.
رومانيا × ويلز.. 8:45 مساء.
البرتغال × تشيلي.. 8:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
أمريكا × ألمانيا.. 9:30 مساء - أون سبورت بلص.
سويسرا × أستراليا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
قطر × السلفادور.. 11:00 مساء - الكاس 1.
إنجلترا × نيوزيلندا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
مصر × البرازيل.. 1:00 صباح الأحد.. أون سبورت.
الأرجنتين × الهندوراس.. 3:00 صباح الأحد.. أبو ظبي الرياضية 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
نرشح لكم
عبد المجيد يتحدث عن حلم كأس العالم وحسام حسن.. ووضع الزمالك الصعب منافس مصر - مسؤول في البيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات الدخول لأمريكا مؤتمر أنشيلوتي: لن أجري تعديلات كثيرة أمام مصر.. وهذا موعد عودة نيمار مدرب البرازيل السابق: بيزيرا؟ أعرف الأهلي.. ومواجهة مصر مهمة قبل انطلاق المونديال إبراهيم عادل: سنحاول الاستفادة بأكبر قدر خلال مباراة البرازيل الودية بالترتيب الزمني.. تعرف على مواعيد جميع مباريات مجموعات كأس العالم 2026 بيبسي تطلق منتجها الجديد "Pepsi Night Edition" وتجمع محمد صلاح وعمرو دياب في حملة واحدة تقرير: نيمار لن يسافر رفقة المنتخب البرازيلي لمواجهة مصر