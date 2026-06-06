بيلد: لينارت كارل خارج كأس العالم للإصابة

السبت، 06 يونيو 2026 - 00:52

كتب : FilGoal

لينارت كارل - ألمانيا

تعرض لينارت كارل لاعب منتخب ألمانيا لضربة قوية بالغياب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

لينارت كارل

النادي : بايرن ميونيخ

ألمانيا

وبحسب صحيفة بيلد، فإن لينارت كارل سيغيب عن كأس العالم بسبب إصابة عضلية وسيتم ضم لاعب آخر للقائمة بدلا منه.

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي عن إصابة كارل في وقت سابق: "لا تبدو الإصابة جيدة، لقد ذهب إلى المستشفى وسيخضع لفحوصات، علينا انتظار التشخيص، لنرى ما إذا كان قادرا على المشاركة في كأس العالم أو سنضطر لاستدعاء بديل".

أخبار متعلقة:
صدمة في معسكر ألمانيا.. إصابة لينارت كارل تثير الشكوك قبل المونديال مواهب كأس العالم – لينارت كارل.. شبيه ريبيري الأكثر لفت للأنظار العدد والسعة والمباريات.. كل ما تريد معرفته عن ملاعب كأس العالم 2026 عبد المجيد يتحدث عن حلم كأس العالم وحسام حسن.. ووضع الزمالك الصعب

ويستعد منتخب ألمانيا للعب الودية الأخيرة استعدادا لكأس العالم أمام أمريكا.

وخاض كارل الموسم الحالي مع بايرن ميونيخ 40 مباراة مسجلا 9 أهداف وصنع 8 آخرين.

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة التي تضم كل من: "كوراساو، وكوت ديفوار، والإكوادور".

كأس العالم ألمانيا لينارت كارل
نرشح لكم
العدد والسعة والمباريات.. كل ما تريد معرفته عن ملاعب كأس العالم 2026 عبد المجيد يتحدث عن حلم كأس العالم وحسام حسن.. ووضع الزمالك الصعب بقيادة ميسي.. تعرف على الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم المونديال يكتب فصل "العمر مجرد رقم".. ثمانية لاعبين فوق الأربعين في كأس العالم 2026 إبراهيم حسن يكشف التفاصيل الفنية لمباراة البرازيل صدمة في معسكر ألمانيا.. إصابة لينارت كارل تثير الشكوك قبل المونديال منافس مصر - مسؤول في البيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات الدخول لأمريكا ضربة جديدة.. استبعاد نجم الأردن من كأس العالم بسبب الإصابة
أخر الأخبار
بيلد: لينارت كارل خارج كأس العالم للإصابة 2 ساعة | في المونديال
العدد والسعة والمباريات.. كل ما تريد معرفته عن ملاعب كأس العالم 2026 2 ساعة | في المونديال
عبد المجيد يتحدث عن حلم كأس العالم وحسام حسن.. ووضع الزمالك الصعب 2 ساعة | منتخب مصر
محامي صلاح مصدق: هذه مطالب اللاعب من الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
بقيادة ميسي.. تعرف على الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم 3 ساعة | في المونديال
خبر في الجول - الزمالك يبلغ محمد عاطف بالعودة لصفوف الفريق 3 ساعة | الدوري المصري
إنريكي ريكيلمي يكشف عن اسم المدرب الذي يريد تعيينه إذا أصبح رئيسا لـ ريال مدريد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: يوريتشيتش أبلغنا برغبته في عدم تجديد تعاقده 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 2 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530365/بيلد-لينارت-كارل-خارج-كأس-العالم-للإصابة