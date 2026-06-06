بيلد: لينارت كارل خارج كأس العالم للإصابة

تعرض لينارت كارل لاعب منتخب ألمانيا لضربة قوية بالغياب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

لينارت كارل النادي : بايرن ميونيخ ألمانيا

وبحسب صحيفة بيلد، فإن لينارت كارل سيغيب عن كأس العالم بسبب إصابة عضلية وسيتم ضم لاعب آخر للقائمة بدلا منه.

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي عن إصابة كارل في وقت سابق: "لا تبدو الإصابة جيدة، لقد ذهب إلى المستشفى وسيخضع لفحوصات، علينا انتظار التشخيص، لنرى ما إذا كان قادرا على المشاركة في كأس العالم أو سنضطر لاستدعاء بديل".

ويستعد منتخب ألمانيا للعب الودية الأخيرة استعدادا لكأس العالم أمام أمريكا.

وخاض كارل الموسم الحالي مع بايرن ميونيخ 40 مباراة مسجلا 9 أهداف وصنع 8 آخرين.

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة التي تضم كل من: "كوراساو، وكوت ديفوار، والإكوادور".