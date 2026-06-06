بيلد: لينارت كارل خارج كأس العالم للإصابة
السبت، 06 يونيو 2026 - 00:52
كتب : FilGoal
تعرض لينارت كارل لاعب منتخب ألمانيا لضربة قوية بالغياب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.
لينارت كارل
النادي : بايرن ميونيخ
وبحسب صحيفة بيلد، فإن لينارت كارل سيغيب عن كأس العالم بسبب إصابة عضلية وسيتم ضم لاعب آخر للقائمة بدلا منه.
وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي عن إصابة كارل في وقت سابق: "لا تبدو الإصابة جيدة، لقد ذهب إلى المستشفى وسيخضع لفحوصات، علينا انتظار التشخيص، لنرى ما إذا كان قادرا على المشاركة في كأس العالم أو سنضطر لاستدعاء بديل".
ويستعد منتخب ألمانيا للعب الودية الأخيرة استعدادا لكأس العالم أمام أمريكا.
وخاض كارل الموسم الحالي مع بايرن ميونيخ 40 مباراة مسجلا 9 أهداف وصنع 8 آخرين.
ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة التي تضم كل من: "كوراساو، وكوت ديفوار، والإكوادور".
نرشح لكم
العدد والسعة والمباريات.. كل ما تريد معرفته عن ملاعب كأس العالم 2026 عبد المجيد يتحدث عن حلم كأس العالم وحسام حسن.. ووضع الزمالك الصعب بقيادة ميسي.. تعرف على الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم المونديال يكتب فصل "العمر مجرد رقم".. ثمانية لاعبين فوق الأربعين في كأس العالم 2026 إبراهيم حسن يكشف التفاصيل الفنية لمباراة البرازيل صدمة في معسكر ألمانيا.. إصابة لينارت كارل تثير الشكوك قبل المونديال منافس مصر - مسؤول في البيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات الدخول لأمريكا ضربة جديدة.. استبعاد نجم الأردن من كأس العالم بسبب الإصابة