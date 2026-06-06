العدد والسعة والمباريات.. كل ما تريد معرفته عن ملاعب كأس العالم 2026

السبت، 06 يونيو 2026 - 00:45

كتب : FilGoal

دخول اللاعبين لأرض الملعب كأس العالم

للمرة الأولى في تاريخ البطولة، تُقام كأس العالم في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخبا و104 مباريات موزعة على 16 ملعبا تستضيف الحدث الأكبر في عالم كرة القدم.

وتنطلق البطولة يوم 11 يونيو 2026 من ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، بينما يُسدل الستار على المنافسات يوم 19 يوليو بإقامة المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيويورك ونيوجيرسي.

تورنتو ستيديوم

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المدينة: تورنتو أونتاريو.

السعة: 45 ألف متفرج.

الافتتاح: 2007.

مباريات المونديال: خمس مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الـ32.

يُعد أول ملعب مخصص لكرة القدم في كندا وموطن نادي تورنتو إف سي، وسبق له استضافة بطولات FIFA للشباب والسيدات.

FIFA World Cup Stadium 2026

بي سي بليس فانكوفر

المدينة: فانكوفر.

السعة: 54 ألف متفرج.

الافتتاح: 1983.

مباريات المونديال: خمس مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32 وأخرى في دور الـ16.

تحفة معمارية مجددة على ضفاف فولس كريك، ويستضيف فانكوفر وايتكابس وبي سي ليونز.

A general view of the exterior of BC Place Vancouver, one of the stadiums being used for FIFA World Cup 2026.

المكسيك

إستاديو مكسيكو سيتي

المدينة: مكسيكو سيتي.

السعة: 83 ألف متفرج.

الافتتاح: 1966.

مباريات المونديال: ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32 وأخرى في دور الـ16.

أيقونة تاريخية شهدت نهائيي 1970 و1986 لبيليه ودييجو مارادونا، وسيعود إلى الواجهة في 2026.

MEXICO CITY, MEXICO - MAY 30: Aerial view of Azteca stadium prior the Final second leg match between Cruz Azul and Santos Laguna as part of the Torneo Guard1anes 2021 Liga MX at Azteca Stadium on May 30, 2021 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

إستاديو جوادالاخارا

المدينة: زابوبان – خاليسكو.

السعة: 48 ألف متفرج.

الافتتاح: 2010.

مباريات المونديال: أربع مباريات في دور المجموعات.

تصميم دائري جذاب على أرض مرتفعة وموطن نادي غوادالاخارا، وشهد إنجازات قارية للنادي.

FIFA World Cup stadium 2026

إستاديو مونتيري

المدينة: جوادالوبي – نويفو ليون.

السعة: 53,500 متفرج.

الافتتاح: 2015.

مباريات المونديال: ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32.

ملعب حديث صديق للبيئة حاصل على شهادة LEED الفضية، واحتضن بطولات كونكاكاف وحفلات عالمية.

FIFA World Cup stadium 2026

الولايات المتحدة الأمريكية

كانساس سيتي ستيديوم

المدينة: كانساس سيتي – ميزوري.

السعة: 73 ألف متفرج.

الافتتاح: 1972.

مباريات المونديال: أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32 وأخرى في ربع النهائي.

معروف بكونه أعلى ملعب مفتوح صوتًا في العالم وفق موسوعة جينيس، وموطن كانساس سيتي تشيفز.

KANSAS CITY, MO - OCTOBER 28: A general view of the outside of Arrowhead stadium ahead of the game between the Denver Broncos and the Kansas City Chiefs 28, 2018 in Kansas City, Missouri. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

أتلانتا ستيديوم

المدينة: أتلانتا – جورجيا.

السعة: 75 ألف متفرج.

الافتتاح: 2017.

مباريات المونديال: خمس مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32 وأخرى في دور الـ16 إضافة إلى نصف النهائي.

ملعب حديث بسياسة “المشجعين أولًا” واستضاف سوبر بول LIII ومباريات كبرى.

ATLANTA, GEORGIA - JULY 05: A general view inside the stadium as players of Paris Saint-Germain and FC Bayern München face off prior to the FIFA Club World Cup 2025 quarter-final match between Paris Saint-Germain and FC Bayern München at Mercedes-Benz Stadium on July 05, 2025 in Atlanta, Georgia. (Photo by Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images)

دالاس ستيديوم

المدينة: أرلينجتون – تكساس.

السعة: 94 ألف متفرج.

الافتتاح: 2009.

مباريات المونديال: خمس مباريات في دور المجموعات ومباراتان في دور الـ32 ومباراة في دور الـ16 ونصف النهائي.

الأكبر سعة في NFL وموطن دالاس كاوبويز، واستضاف بطولات قارية ودولية.

ARLINGTON, TX - APRIL 13: Dallas Cowboys Stadium during contruction on April 13, 2009 in Arlington, Texas. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

نيويورك/نيوجيرسي ستيديوم

المدينة: شرق روثرفورد – نيوجيرسي.

السعة: 82,500 متفرج.

الافتتاح: 2010.

مباريات المونديال: خمس مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32 وأخرى في دور الـ16 ونهائي كأس العالم.

منشأة متعددة الأغراض استضافت نهائي كوبا أمريكا 2016 ونهائي مونديال الأندية 2025.

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ميامي ستيديوم

المدينة: حدائق ميامي – فلوريدا.

السعة: 65 ألف متفرج.

الافتتاح: 1987.

مباريات المونديال: أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32 وأخرى في ربع النهائي ومباراة البرونزية.

سجل حافل باستضافة سوبر بول وفعاليات عالمية، واستضاف مباريات مونديال الأندية 2025.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 01: A general view inside the stadium during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Real Madrid CF and Juventus FC at Hard Rock Stadium on July 01, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images)

بوسطن ستيديوم
الموقع: فوكسبورو، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.
السعة: 65000.
الافتتاح: 2002.
مباريات كأس العالم FIFA 26: خمس مباريات في دور المجموعات، مباراة واحدة في دور الـ32، مباراة واحدة في ربع النهائي.

FOXBORO, MA - JULY 30: Members of Juventus walk onto the pitch before the International Champions Cup 2017 match against Roma at Gillette Stadium on July 30, 2017 in Foxboro, Massachusetts. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

هيوستن ستيديوم
المكان: هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.
السعة: 72000.
الافتتاح: 2002.
مباريات كأس العالم FIFA 26: خمس مباريات في دور المجموعات، مباراة واحدة في دور الـ32، مباراة واحدة في دور الـ16.

HOUSTON, TEXAS - JULY 20: Serge Gnabry of Bayern kicks a corner during the International Champions Cup match between Bayern Muenchen and Real Madrid in the 2019 International Champions Cup at NRG Stadium on July 20, 2019 in Houston, Texas. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

لوس أنجلوس ستيديوم
الموقع: إنجلوود، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
السعة: 70000.
الافتتاح: 2020.
مباريات كأس العالم FIFA 26: خمس مباريات في دور المجموعات، مباراتان في دور الـ32، مباراة واحدة في ربع النهائي.

An aerial view shows SoFi Stadium sport complex, which was announced by FIFA as the Los Angeles host city venue for the 2026 World Cup, on June 16, 2022 in Inglewood, California. - Mexico City's iconic Azteca Stadium and the Los Angeles Rams' multi-billion-dollar SoFi Stadium were among 16 venues named on June 16 to stage games at the 2026 World Cup being held in the United States, Canada and Mexico. (Photo by Daniel SLIM / AFP) (Photo by DANIEL SLIM/AFP via Getty Images)

فيلاديلفيا ستيديوم
الموقع: فيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
السعة: 69000.
الافتتاح: 2003.
مباريات كأس العالم FIFA 26: خمس مباريات في دور المجموعات، مباراة واحدة في دور الـ16.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 04: General view inside the stadium prior to the FIFA Club World Cup 2025 quarter final match between SE Palmeiras and Chelsea FC at Lincoln Financial Field on July 04, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Al Bello/Getty Images)

سان فرانسيسكو بي إيريا ستيديوم
المكان: سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
السعة: 71000.
الافتتاح: 2014.
مباريات كأس العالم FIFA 26: خمس مباريات في دور المجموعات، مباراة واحدة في دور الـ32.

SANTA CLARA, CA - JULY 25: Fans cheer on Manchester United FC and FC Barcelona in the second half during the International Champions Cup on July 25, 2015 at Levi's Stadium in Santa Clara, California. Manchester United won 3-1. (Photo by Brian Bahr/Getty Images)

سياتل ستيديوم
المكان: سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية.
السعة: 69000.
الافتتاح: 2002.
مباريات كأس العالم FIFA 26: أربع مباريات في دور المجموعات، مباراة واحدة في دور الـ32، مباراة واحدة في دور الـ16.

SEATTLE, WASHINGTON - JUNE 23: General view inside the stadium during the FIFA Club World Cup 2025 group B match between Seattle Sounders FC and Paris Saint-Germain FC at Lumen Field on June 23, 2025 in Seattle, Washington. (Photo by Soobum Im - FIFA/FIFA via Getty Images)

بهذه الملاعب المتنوعة بين العراقة والتطور، تبدو كأس العالم 2026 مرشحة لتقديم واحدة من أكثر النسخ تميزًا في تاريخ البطولة، ثلاث دول، وثقافات كروية مختلفة، ومنشآت على أعلى مستوى، جميعها تجتمع لصناعة تجربة استثنائية للاعبين والجماهير على حد سواء، وبين مدرجات الأزتيكا التاريخية، وأسقف الملاعب الأمريكية الحديثة، وحماس الملاعب الكندية، ستكون نسخة 2026 أكثر من مجرد بطولة بل احتفالًا عالميًا بكرة القدم في أوسع صورها.

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