العدد والسعة والمباريات.. كل ما تريد معرفته عن ملاعب كأس العالم 2026

للمرة الأولى في تاريخ البطولة، تُقام كأس العالم في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخبا و104 مباريات موزعة على 16 ملعبا تستضيف الحدث الأكبر في عالم كرة القدم.

وتنطلق البطولة يوم 11 يونيو 2026 من ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، بينما يُسدل الستار على المنافسات يوم 19 يوليو بإقامة المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيويورك ونيوجيرسي.

تورنتو ستيديوم

المدينة: تورنتو أونتاريو.

السعة: 45 ألف متفرج.

الافتتاح: 2007.

مباريات المونديال: خمس مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الـ32.

يُعد أول ملعب مخصص لكرة القدم في كندا وموطن نادي تورنتو إف سي، وسبق له استضافة بطولات FIFA للشباب والسيدات.

بي سي بليس فانكوفر

المدينة: فانكوفر.

السعة: 54 ألف متفرج.

الافتتاح: 1983.

مباريات المونديال: خمس مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32 وأخرى في دور الـ16.

تحفة معمارية مجددة على ضفاف فولس كريك، ويستضيف فانكوفر وايتكابس وبي سي ليونز.

المكسيك

إستاديو مكسيكو سيتي

المدينة: مكسيكو سيتي.

السعة: 83 ألف متفرج.

الافتتاح: 1966.

مباريات المونديال: ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32 وأخرى في دور الـ16.

أيقونة تاريخية شهدت نهائيي 1970 و1986 لبيليه ودييجو مارادونا، وسيعود إلى الواجهة في 2026.

إستاديو جوادالاخارا

المدينة: زابوبان – خاليسكو.

السعة: 48 ألف متفرج.

الافتتاح: 2010.

مباريات المونديال: أربع مباريات في دور المجموعات.

تصميم دائري جذاب على أرض مرتفعة وموطن نادي غوادالاخارا، وشهد إنجازات قارية للنادي.

إستاديو مونتيري

المدينة: جوادالوبي – نويفو ليون.

السعة: 53,500 متفرج.

الافتتاح: 2015.

مباريات المونديال: ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32.

ملعب حديث صديق للبيئة حاصل على شهادة LEED الفضية، واحتضن بطولات كونكاكاف وحفلات عالمية.

الولايات المتحدة الأمريكية

كانساس سيتي ستيديوم

المدينة: كانساس سيتي – ميزوري.

السعة: 73 ألف متفرج.

الافتتاح: 1972.

مباريات المونديال: أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32 وأخرى في ربع النهائي.

معروف بكونه أعلى ملعب مفتوح صوتًا في العالم وفق موسوعة جينيس، وموطن كانساس سيتي تشيفز.

أتلانتا ستيديوم

المدينة: أتلانتا – جورجيا.

السعة: 75 ألف متفرج.

الافتتاح: 2017.

مباريات المونديال: خمس مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32 وأخرى في دور الـ16 إضافة إلى نصف النهائي.

ملعب حديث بسياسة “المشجعين أولًا” واستضاف سوبر بول LIII ومباريات كبرى.

دالاس ستيديوم

المدينة: أرلينجتون – تكساس.

السعة: 94 ألف متفرج.

الافتتاح: 2009.

مباريات المونديال: خمس مباريات في دور المجموعات ومباراتان في دور الـ32 ومباراة في دور الـ16 ونصف النهائي.

الأكبر سعة في NFL وموطن دالاس كاوبويز، واستضاف بطولات قارية ودولية.

نيويورك/نيوجيرسي ستيديوم

المدينة: شرق روثرفورد – نيوجيرسي.

السعة: 82,500 متفرج.

الافتتاح: 2010.

مباريات المونديال: خمس مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32 وأخرى في دور الـ16 ونهائي كأس العالم.

منشأة متعددة الأغراض استضافت نهائي كوبا أمريكا 2016 ونهائي مونديال الأندية 2025.

ميامي ستيديوم

المدينة: حدائق ميامي – فلوريدا.

السعة: 65 ألف متفرج.

الافتتاح: 1987.

مباريات المونديال: أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32 وأخرى في ربع النهائي ومباراة البرونزية.

سجل حافل باستضافة سوبر بول وفعاليات عالمية، واستضاف مباريات مونديال الأندية 2025.