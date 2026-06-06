محامي صلاح مصدق: هذه مطالب اللاعب من الزمالك

كشف فهمي بلحاج وكيل صلاح الدين مصدق مدافع الزمالك السابق عن مطالب اللاعب المالية من القلعة البيضاء.

صلاح الدين مصدق النادي : الوداد الرياضي

وقال بلحاج عبر DMC: "صلاح مصدق طالب الزمالك بسداد نصف مستحقاته كمقدم ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على قسطين أو 3 أقساط، قيمة المستحقات تبلغ 800 ألف دولار، الزمالك في مناقشات مع اللاعب ووكيله حول الأمر".

وأضاف "طلبنا مد الأحل الذي حددته محكمة كاس والذي كان من المقرر أن يكون يوم 4 يونيو إلى 9 من الشهر ذاته بعد تدخل وسطاء من الزمالك وكذلك بطلب من اللاعب وذلك مساهمة منا لحل الأزمة".

وشدد "سالم محمد سالم وكيل اللاعب له دور كبير للغاية في حل الأزمة مع اللاعب، جميعنا نسعى لحل الأمر".

وتابع "حضرت العديد من القضايا مع أكبر الأندية العربية التي تشبه قضية مصدق مع الزمالك وتم رفع العقوبة حال الاتفاق مع اللاعب، قد يحدث الأمر نفسه مع الزمالك".

وأكمل "إذ توصل الزمالك لتسوية بشأن بعض قضاياه قد يتم رفع الإيقاف التأديبي لأن ذلك سيدعم موقفه، اللاعب سيكون رأيه إيجابيا حال الاتفاق وذلك سيكون دافعا لرفع الإيقاف".

وأتم "مشاكل نادي الزمالك ليست خاصة به فقط، هذه الأمور تحدث في أعرق الأندية".

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الزمالك بدفع 808 ألف دولار لصلاح مصدق، مع عقوبة تأديبية تقضي بإيقافه فترتي تسجيل.

وكان الزمالك قد ضم صلاح مصدق قادما من نادي نهضة الزمامرة المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025.

ولم يحصل نادي نهضة الزمامرة على 250 ألف دولار قيمة انتقال اللاعب للزماك.

وفسخ مصدق عقده مع الزمالك وانتقل إلى الوداد المغربي في يناير من العام الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه في وقت سابق تسوية نادي الزمالك لقضيتين بشكل رسمي من أصل 18 قضية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.