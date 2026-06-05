بقيادة ميسي.. تعرف على الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 23:58

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

على مدار ما يقرب من قرن، لم يكن الظهور في كأس العالم مجرد مشاركة عابرة، بل مسيرة طويلة من الثبات، والاستمرارية، والقدرة على التألق في أكبر مسرح كروي.

وبين آلاف اللاعبين الذين مروا على البطولة، برزت أسماء صنعت تاريخا خاصا بعدما تحولت مباريات المونديال إلى ملعبهم الدائم.

في هذا التقرير، نستعرض أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات كأس العالم عبر التاريخ، بالأرقام والنسخ، حيث يتصدر المشهد نجوم أساطير كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب.

أخبار متعلقة:
المونديال يكتب فصل "العمر مجرد رقم".. ثمانية لاعبين فوق الأربعين في كأس العالم 2026 ضربة جديدة.. استبعاد نجم الأردن من كأس العالم بسبب الإصابة تأشيرات كأس العالم.. منتخب إفريقي ومنافس مصر أبرز ضحايا باب أمريكا المغلق رقم جديد منتظر.. تعرف على أكبر المدربين في تاريخ كأس العالم

ميسي في القمة والأساطير تلاحقه

يتربع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على عرش أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ كأس العالم، بعدما خاض 26 مباراة عبر 5 نسخ "22006 – 2010 – 2014 – 2018 – 202"، متجاوزا كل من سبقوه، ومؤكدا مكانته كأكثر من لعب في المونديال.

ويأتي خلفه مباشرة الألماني لوثار ماتيوس أسطورة منتخب ألمانيا بـ 25 مباراة خلال خمس مشاركات متتالية بين 1982 و1998، ليبقى أيقونة الاستمرارية في تاريخ المانشافت.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الهداف التاريخي لكأس العالم ميروسلاف كلوزه، الذي خاض 24 مباراة بين أعوام 2002 و2014.

قائمة العشرة الأوائل في عدد مباريات كأس العالم

1: ليونيل ميسي 26 مباراة 5 نسخ.

2- لوثار ماتيوس ألمانيا 25 مباراة 5 نسخ


3- ميروسلاف كلوزه ألمانيا 24 مباراة 4 نسخ


4- باولو مالديني إيطاليا 23 مباراة 4 نسخ


5- كريستيانو رونالدو البرتغال 22 مباراة 5 نسخ


6- دييجو مارادونا الأرجنتين 21 مباراة 4 نسخ


7- أوفي زيلر ألمانيا الغربية 21 مباراة 4 نسخ


8- فلاديسلاف جمودا بولندا 21 مباراة 4 نسخ


9- كافو البرازيل 20 مباراة 4 نسخ


10- هوجو لوريس فرنسا 20 مباراة 4 نسخ

تُظهر القائمة تفوقا واضحا للمدرسة الألمانية، من خلال عدد اللاعبين واستمرارية الظهور، حيث تضم الأسماء الألمانية وحدها أكثر من 3 لاعبين ممن تجاوزوا 15 مباراة في تاريخ كأس العالم.

في المقابل حافظ منتخب الأرجنتين على حضور دائم عبر أجيال مختلفة، بداية من مارادونا، وصولا لميسي صاحب أكبر عدد مشاركات في كأس العالم.

ليونيل ميسي كأس العالم
نرشح لكم
بيلد: لينارت كارل خارج كأس العالم للإصابة العدد والسعة والمباريات.. كل ما تريد معرفته عن ملاعب كأس العالم 2026 عبد المجيد يتحدث عن حلم كأس العالم وحسام حسن.. ووضع الزمالك الصعب المونديال يكتب فصل "العمر مجرد رقم".. ثمانية لاعبين فوق الأربعين في كأس العالم 2026 إبراهيم حسن يكشف التفاصيل الفنية لمباراة البرازيل صدمة في معسكر ألمانيا.. إصابة لينارت كارل تثير الشكوك قبل المونديال منافس مصر - مسؤول في البيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات الدخول لأمريكا ضربة جديدة.. استبعاد نجم الأردن من كأس العالم بسبب الإصابة
أخر الأخبار
بيلد: لينارت كارل خارج كأس العالم للإصابة 2 ساعة | في المونديال
العدد والسعة والمباريات.. كل ما تريد معرفته عن ملاعب كأس العالم 2026 2 ساعة | في المونديال
عبد المجيد يتحدث عن حلم كأس العالم وحسام حسن.. ووضع الزمالك الصعب 2 ساعة | منتخب مصر
محامي صلاح مصدق: هذه مطالب اللاعب من الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
بقيادة ميسي.. تعرف على الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم 3 ساعة | في المونديال
خبر في الجول - الزمالك يبلغ محمد عاطف بالعودة لصفوف الفريق 3 ساعة | الدوري المصري
إنريكي ريكيلمي يكشف عن اسم المدرب الذي يريد تعيينه إذا أصبح رئيسا لـ ريال مدريد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: يوريتشيتش أبلغنا برغبته في عدم تجديد تعاقده 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 2 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530361/بقيادة-ميسي-تعرف-على-الأكثر-مشاركة-في-تاريخ-كأس-العالم