بقيادة ميسي.. تعرف على الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم

على مدار ما يقرب من قرن، لم يكن الظهور في كأس العالم مجرد مشاركة عابرة، بل مسيرة طويلة من الثبات، والاستمرارية، والقدرة على التألق في أكبر مسرح كروي.

وبين آلاف اللاعبين الذين مروا على البطولة، برزت أسماء صنعت تاريخا خاصا بعدما تحولت مباريات المونديال إلى ملعبهم الدائم.

في هذا التقرير، نستعرض أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات كأس العالم عبر التاريخ، بالأرقام والنسخ، حيث يتصدر المشهد نجوم أساطير كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب.

ميسي في القمة والأساطير تلاحقه

يتربع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على عرش أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ كأس العالم، بعدما خاض 26 مباراة عبر 5 نسخ "22006 – 2010 – 2014 – 2018 – 202"، متجاوزا كل من سبقوه، ومؤكدا مكانته كأكثر من لعب في المونديال.

ويأتي خلفه مباشرة الألماني لوثار ماتيوس أسطورة منتخب ألمانيا بـ 25 مباراة خلال خمس مشاركات متتالية بين 1982 و1998، ليبقى أيقونة الاستمرارية في تاريخ المانشافت.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الهداف التاريخي لكأس العالم ميروسلاف كلوزه، الذي خاض 24 مباراة بين أعوام 2002 و2014.

قائمة العشرة الأوائل في عدد مباريات كأس العالم

1: ليونيل ميسي 26 مباراة 5 نسخ.

2- لوثار ماتيوس ألمانيا 25 مباراة 5 نسخ



3- ميروسلاف كلوزه ألمانيا 24 مباراة 4 نسخ



4- باولو مالديني إيطاليا 23 مباراة 4 نسخ



5- كريستيانو رونالدو البرتغال 22 مباراة 5 نسخ



6- دييجو مارادونا الأرجنتين 21 مباراة 4 نسخ



7- أوفي زيلر ألمانيا الغربية 21 مباراة 4 نسخ



8- فلاديسلاف جمودا بولندا 21 مباراة 4 نسخ



9- كافو البرازيل 20 مباراة 4 نسخ



10- هوجو لوريس فرنسا 20 مباراة 4 نسخ

تُظهر القائمة تفوقا واضحا للمدرسة الألمانية، من خلال عدد اللاعبين واستمرارية الظهور، حيث تضم الأسماء الألمانية وحدها أكثر من 3 لاعبين ممن تجاوزوا 15 مباراة في تاريخ كأس العالم.

في المقابل حافظ منتخب الأرجنتين على حضور دائم عبر أجيال مختلفة، بداية من مارادونا، وصولا لميسي صاحب أكبر عدد مشاركات في كأس العالم.