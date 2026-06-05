إنريكي ريكيلمي يكشف عن اسم المدرب الذي يريد تعيينه إذا أصبح رئيسا لـ ريال مدريد

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 23:42

كتب : FilGoal

إنريكي ريكيلمي

كشف إنريكي ريكيلمي المرشح على رئاسة ريال مدريد عن اسم المدرب الذي سيتم التفاوض معه حال انتصاره في الانتخابات.

وقال ريكيلمي خلال حملته الانتخابية: "إذا فزنا في الانتخابات سيتحدث راؤول جونزاليس بشكل مباشر في اليوم التالي إلى يورجن كلوب لتدريب الفريق".

وأتم "نحن نريد كلوب لتدريب ريال مدريد وليس جوزيه مورينيو".

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ولم يعمل المدرب الألماني بعد تجربته الكبيرة مع ليفربول.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية لنادي ريال مدريد يوم 7 يونيو 2026، ويشارك فيها ما يقارب 100 ألف عضو.

ويتولى المدرب الألماني بعد ذلك منصبه الإداري في ريد بول، والتي تضم عدة أندية ضمن شبكتها مثل لايبزيج وريد بول سالزبورج ونيويورك ريد بولز وريد بول براجانتينو وأوميا أرديجا.

وفي فبراير الماضي، كشف وكيله مارك كوزيكه أن ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد تواصلا للاستفسار عن إمكانية التعاقد معه.

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