المونديال يكتب فصل "العمر مجرد رقم".. ثمانية لاعبين فوق الأربعين في كأس العالم 2026

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 23:18

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا

تشهد نهائيات كأس العالم ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ البطولة، بعدما تأكدت مشاركة ثمانية لاعبين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر، يتقدمهم كريستيانو رونالدو، في رقم يفوق مجموع من شاركوا من هذه الفئة العمرية في جميع النسخ السابقة مجتمعة.

وعلى مدار 22 نسخة من كأس العالم بين 1930 و2022، لم يظهر سوى سبعة لاعبين فقط تجاوزوا الأربعين، كان أولهم حارس إيطاليا دينو زوف في مونديال 1982، بينما كان المكسيكي جييرمو أوتشوا أحدث المنضمين إلى القائمة في قطر 2022.

ورغم الزخم المنتظر في هذه النسخة، يبقى الرقم القياسي التاريخي باسم عصام الحضري حارس منتخب مصر الذي لا يزال أكبر لاعب مشاركة في تاريخ كأس العالم، بعدما ظهر مع منتخب مصر في روسيا 2018 بعمر 45 عامًا وخمسة أشهر.

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كريج جوردون منتخب اسكتلندا

سيكون جوردون أكبر لاعبي مونديال 2026 سنا وثاني أكبر لاعب في تاريخ البطولة، إذ يبلغ 43 عامًا وخمسة أشهر مع انطلاق المنافسات، ويخوض حارس اسكتلندا أول مشاركة مونديالية في مسيرته، مع عودة المنتخب إلى كأس العالم لأول مرة منذ فرنسا 1998.

Scotland's goalkeeper Craig Gordon on May 26, 2026. (Photo by WM Sport Media/Getty Images)

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال

أكبر لاعب ميداني في البطولة، ويطارد إنجازا تاريخيا بالتتويج بكأس العالم، ليصبح الأكبر سنا الذي يرفع الكأس، متجاوزا دينو زوف كما تمثل البطولة محطة جديدة في سباقه نحو 1000 هدف رسمي.

LISBON, PORTUGAL - OCTOBER 14: Cristiano Ronaldo of Portugal celebrates 1-1 during the World Cup Qualifier match between Portugal v Hungary at the Estadio Jose Alvalade on October 14, 2025 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates /Getty Images)

غييرمو أوتشوا منتخب المكسيك

يستعد للمشاركة في نسخته السادسة من كأس العالم، لينضم إلى نخبة تاريخية قليلة، عاد أوتشوا إلى الحسابات بعد إصابة لويس مالاجون، وقد ينهي البطولة بعمر 41 عامًا حال تقدم المكسيك بعيدا.

Guillermo Ochoa of Mexico during the Concacaf Gold Cup final match between Mexico and Panama at SoFi Stadium

لوكا مودريتش منتخب كرواتيا

قائد الجيل الذهبي الكرواتي يعود للمسرح الذي صنع عليه المجد "وصيف 2018 وثالث 2022" يبلغ 40 عامًا وتسعة أشهر، ويستعد لظهور جديد بعد رحيله عن ريال مدريد وانضمامه إلى ميلان.

ORLANDO, FLORIDA - MARCH 26: Luka Modric #10 of Croatia eyes down the pitch during the second half of an international friendly between Colombia and Croatia at Camping World Stadium on March 26, 2026 in Orlando, Florida. (Photo by Eston Parker/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

إدين دجيكو منتخب البوسنة والهرسك

الهداف التاريخي لمنتخب بلاده يقودهم للعودة إلى كأس العالم بعد 12 عاما، في حالة فنية جيدة، بعد موسم ناجح أعاد خلاله شالكه إلى الدوري الألماني.

SAN MARINO, SAN MARINO - SEPTEMBER 06: Edin Dzeko of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between San Marino and Bosnia and Herzegovina at on September 06, 2025 in San Marino, San Marino. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

فرناندو موسليرا منتخب أوروجواي

حارس الخبرة يعود للمنتخب ويمنح "لا سيليستي" الأمان بين القائمين، سيحتفل بعيد ميلاده الأربعين خلال البطولة، بعد مسيرة مونديالية طويلة بدأت في 2010.

NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA - JULY 6: Goalkeeper of Uruguay Fernando Muslera during the 2018 FIFA World Cup Russia Quarter Final match between Uruguay and France at Nizhny Novgorod Stadium on July 6, 2018 in Nizhny Novgorod, Russia. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)

مانويل نوير منتخب ألمانيا

أحد أعمدة جيله، يعود إلى المونديال في مشاركته الخامسة بعمر 40 عامًا وشهرين، ليبقى آخر النشطين من تشكيلة تتويج ألمانيا بلقب 2014.

STUTTGART, GERMANY - JULY 05: Manuel Neuer of Germany reacts during the UEFA EURO 2024 quarter-final match between Spain and Germany at Stuttgart Arena on July 05, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images)

فوزينها منتخب الرأس الأخضر

بلغ الأربعين خلال الاستعدادات، ويشارك في الظهور التاريخي الأول لمنتخب بلاده بكأس العالم، بعد أداء لافت حافظ فيه على نظافة شباكه أمام صربيا واحتلاله وصافة الأكثر مشاركة دوليًا مع كاب فيردي.

Cape Verde's goalkeeper #1 Vozinha reacts after losing at the end of the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 quarter-final football match between Cape Verde and South Africa at the Stade Charles Konan Banny in Yamoussoukro on February 3, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

كريستيانو رونالدو كأس العالم لوكا مودريتش
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