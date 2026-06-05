المونديال يكتب فصل "العمر مجرد رقم".. ثمانية لاعبين فوق الأربعين في كأس العالم 2026

تشهد نهائيات كأس العالم ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ البطولة، بعدما تأكدت مشاركة ثمانية لاعبين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر، يتقدمهم كريستيانو رونالدو، في رقم يفوق مجموع من شاركوا من هذه الفئة العمرية في جميع النسخ السابقة مجتمعة.

وعلى مدار 22 نسخة من كأس العالم بين 1930 و2022، لم يظهر سوى سبعة لاعبين فقط تجاوزوا الأربعين، كان أولهم حارس إيطاليا دينو زوف في مونديال 1982، بينما كان المكسيكي جييرمو أوتشوا أحدث المنضمين إلى القائمة في قطر 2022.

ورغم الزخم المنتظر في هذه النسخة، يبقى الرقم القياسي التاريخي باسم عصام الحضري حارس منتخب مصر الذي لا يزال أكبر لاعب مشاركة في تاريخ كأس العالم، بعدما ظهر مع منتخب مصر في روسيا 2018 بعمر 45 عامًا وخمسة أشهر.

كريج جوردون منتخب اسكتلندا

سيكون جوردون أكبر لاعبي مونديال 2026 سنا وثاني أكبر لاعب في تاريخ البطولة، إذ يبلغ 43 عامًا وخمسة أشهر مع انطلاق المنافسات، ويخوض حارس اسكتلندا أول مشاركة مونديالية في مسيرته، مع عودة المنتخب إلى كأس العالم لأول مرة منذ فرنسا 1998.

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال

أكبر لاعب ميداني في البطولة، ويطارد إنجازا تاريخيا بالتتويج بكأس العالم، ليصبح الأكبر سنا الذي يرفع الكأس، متجاوزا دينو زوف كما تمثل البطولة محطة جديدة في سباقه نحو 1000 هدف رسمي.

غييرمو أوتشوا منتخب المكسيك

يستعد للمشاركة في نسخته السادسة من كأس العالم، لينضم إلى نخبة تاريخية قليلة، عاد أوتشوا إلى الحسابات بعد إصابة لويس مالاجون، وقد ينهي البطولة بعمر 41 عامًا حال تقدم المكسيك بعيدا.

لوكا مودريتش منتخب كرواتيا

قائد الجيل الذهبي الكرواتي يعود للمسرح الذي صنع عليه المجد "وصيف 2018 وثالث 2022" يبلغ 40 عامًا وتسعة أشهر، ويستعد لظهور جديد بعد رحيله عن ريال مدريد وانضمامه إلى ميلان.

إدين دجيكو منتخب البوسنة والهرسك

الهداف التاريخي لمنتخب بلاده يقودهم للعودة إلى كأس العالم بعد 12 عاما، في حالة فنية جيدة، بعد موسم ناجح أعاد خلاله شالكه إلى الدوري الألماني.

فرناندو موسليرا منتخب أوروجواي

حارس الخبرة يعود للمنتخب ويمنح "لا سيليستي" الأمان بين القائمين، سيحتفل بعيد ميلاده الأربعين خلال البطولة، بعد مسيرة مونديالية طويلة بدأت في 2010.

مانويل نوير منتخب ألمانيا

أحد أعمدة جيله، يعود إلى المونديال في مشاركته الخامسة بعمر 40 عامًا وشهرين، ليبقى آخر النشطين من تشكيلة تتويج ألمانيا بلقب 2014.

فوزينها منتخب الرأس الأخضر

بلغ الأربعين خلال الاستعدادات، ويشارك في الظهور التاريخي الأول لمنتخب بلاده بكأس العالم، بعد أداء لافت حافظ فيه على نظافة شباكه أمام صربيا واحتلاله وصافة الأكثر مشاركة دوليًا مع كاب فيردي.