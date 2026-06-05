كادينا كوبي: باريس سان جيرمان يرفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن ثنائي الفريق

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 23:06

كتب : FilGoal

جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

رفض باريس سان جيرمان التفاوض مع نظيره ريال مدريد بشأن جواو نيفيز وفيتينيا ثنائي الفريق.

وبحسب إذاعة كادينا كوبي، فإن باريس سان جيرمان لا ينوي بيع جواو نيفيز أو فيتينيا إلى ريال مدريد حتى حال وصول عرض بقيمة 150 مليون يورو.

وذكرت الإذاعة أن النادي يرى أن هذه التكهنات في إطار اللعبة الانتخابية لفلورنتينو بيريز.

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وأوضحت الإذاعة أن إدارة باريس سان جيرمان أكدت أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع ريال مدريد بشأن الثنائي.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية في وقت سابق عن طبيعة اللاعب الذي سيقدم له فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد عرضا بقيمة 150 مليون يورو.

ووفقا للتقرير فإن مايكل أوليسي جناح بايرن ميونيخ هو اللاعب المفضل لدى رئيس ريال مدريد لقيادة الخط الهجومي للفريق الموسم المقبل رفقة فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

ويضع بيريز أوليسي على رأس أولوياته في مشروع إعادة بناء الفريق، حيث يخطط لتقديم عرض ضخم يبلغ 150 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ، في حال فوزه بانتخابات رئاسة النادي، من أجل حسم الصفقة.

يذكر أن أولي هونيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ في وقت سابق تحدث عن عدم بيع أوليسي حتى وإن آتي له عرض بـ200 مليون يورو.

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