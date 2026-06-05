إبراهيم حسن يكشف التفاصيل الفنية لمباراة البرازيل

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 22:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن التفاصيل الخاصة بالمباراة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديا صباح الأحد في المباراة التحضيرية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم.

وقال إبراهيم حسن عبر المركز الإعلامي للاتحاد المصري: "أن الجهاز الفني سيجري 11 تغييرا كاملا خلال اللقاء الودي، في إطار منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم".

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وواصل "سيرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يخوض منتخب البرازيل المباراة مرتديا القميص الأصفر".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم كل من: "بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا".

فيما يوجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة والتي تضم "المغرب، واسكتلندا، وهايتي".

قائمة منتخب مصر النهائية لكأس العالم

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – المهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – رامي ربيعة (العين الإماراتي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) – كريم حافظ (بيراميدز) – أحمد فتوح (الزمالك) - طارق علاء (زد).

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – مهند لاشين (بيراميدز) – إمام عاشور (الأهلي) – محمود صابر (زد) - نبيل عماد (النجمة السعودي) - مصطفى زيكو (بيراميدز).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) – عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – حمزة عبد الكريم (برشلونة) – إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي).

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