ماروتا: دومفريس في طريقه إلى ريال مدريد.. وهذا مستجد مستقبل كيفو

أكد جيوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر أن دينزل دومفريس لاعب الفريق في طريقه إلى الانتقال ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقارير، فإن ريال مدريد فعل الشرط الجزائي الخاص باللاعب الهولندي مع إنتر والبالغ 20 مليون يورو.

وقال ماروتا للصحفيين: "دينزل دومفريس في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد".

وأتم " توصلنا لاتفاق مع كريستيان كيفو مدرب الفريق على تجديد عقده الذي ينتهي في 2027 وسنعلن الأمر خلال أيام".

وسيدعم دومفريس مركز الظهير الأيمن لريال مدريد، في ظل رحيل داني كاربخال.

ولا يتواجد سوى ترنت ألكسندر أرنولد في مركز الظهير الأيمن بالنادي الملكي.

وبدأ الدولي الهولندي مسيرته مع نادي سبارتا روتردام، قبل الانتقال إلى هيرنفين، ثم أيندهوفن.

وانضم دومفريس إلى إنتر في صيف 2021 قادما من أيندهوفن.

وشارك دومفريس الموسم الماضي في 28 مباراة بكافة البطولات، مسجلا 5 أهداف، وصنع هدفين.

وتوج الظهير الهولندي بـ 8 بطولات مع إنتر بواقع بطولتين للدوري، و3 بطولات للكأس، و3 بطولات للسوبر الإيطالي.