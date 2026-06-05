صدمة في معسكر ألمانيا.. إصابة لينارت كارل تثير الشكوك قبل المونديال

تعرض لينارت كارل لإصابة خلال مران منتخب ألمانيا اليوم الجمعة، لتضع مشاركته في كأس العالم محل شك، وسط حالة ترقب داخل الجهاز الفني.

لينارت كارل النادي : بايرن ميونيخ ألمانيا

وكشف المدرب جوليان ناجلزمان تفاصيل الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب نُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية عاجلة لتحديد حجم الإصابة.

وقال ناجلزمان في المؤتمر الصحفي: "لا تبدو الإصابة جيدة، لقد ذهب إلى المستشفى وسيخضع لفحوصات، علينا انتظار التشخيص، لنرى ما إذا كان قادرا على المشاركة في كأس العالم أو سنضطر لاستدعاء بديل".

وينتظر الجهاز الفني نتائج الفحوصات الطبية لتحديد موقف اللاعب النهائي من قائمة المونديال، في وقت تتزايد فيه المخاوف من غيابه قبل انطلاق البطولة.

وخاض كارل الموسم الحالي مع بايرن ميونيخ 40 مباراة مسجلا 9 أهداف وصنع 8 آخرين.

ويقع منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة التي تضم كل من: "كوراساو، وكوت ديفوار، والإكوادور".