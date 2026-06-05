منافس مصر - مسؤول في البيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات الدخول لأمريكا

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 21:40

كتب : FilGoal

إيران ضد كوستاريكا

أوضح مسؤول بالبيت الأبيض الأمريكي عن حصول لاعبي المنتخب الإيراني المشاركين في كأس العالم 2026 على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة.

وحامت الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا الشهر، بسبب حربها مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي عبر "رويترز": "لاعبو منتخب إيران المشاركون في كأس العالم 2026 حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة".

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ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأعلن أمير جالينويي مدرب منتخب إيران القائمة النهائية استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد مهدي طارمي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

وضمت القائمة 26 لاعبا، بعد تقليص القائمة المبدئية باستبعاد 4 لاعبين.

وجاءت قائمة إيران النهائية كالآتي:

حراس المرمى: علي رضا بيرانفاند – سيد حسين حسيني – بايام نيازمند

الدفاع: دانيال إيري – إحسان حاج صفي – علي نعمتي - صالح هارداني – شجاع خليل زاده – ميلاد محمدي – حسين كنعاني – رامين رضائيان

الوسط: روزبه جشمي – سعيد عزت الله – مهدي قائدي – سامان قدوس – محمد قرباني – علي رضا جهانبخش – محمد محبي – أمير محمد رزاق – مهدي ترابي – آريا يوسفي

الهجوم: علي عليبور – دينيس دركاهي – أمير حسين زاده – مهدي طارمي - شهريار مغانلو

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