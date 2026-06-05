رغم إنقاذه من الهبوط.. فيورنتينا يقيل فانولي

أعلن نادي فيورنتينا إقالة باولو فانولي من منصبه كمدرب للفريق.

وكان فانولي قد تولى تدريب فيورنتينا خلفا لستيفانو بيولي بعدما كان يحتل أحد مراكز الهبوط.

وجاء بيان النادي كالتالي:

يتقدم الملاك والإدارة وجميع العاملين في فيورنتينا بالشكر لباولو فانولي وجهازه الفني بالكامل على الاحترافية والشغف والشجاعة التي قادوا بها الفريق.

وقال جيوزيبي كوميسو رئيس النادي: "أشكر فانولي شخصيا وجهازه، تولوا المسؤولية في لحظة بالغة الصعوبة من موسمنا عندما كان الفريق يتذيل جدول الترتيب ولم يحقق أن انتصار بعد".

وأضاف "الجهاز امتلك القوة والجدية والشجاعة لرفع معنويات اللاعبين من جديد".

وأكمل "الجهاز أعاد الثقة والوحدة للفريق وقادنا للبقاء في الدوري في ظروف لم يسبق لأي فريق نجح خلالها في تفادي الهبوط في تاريخ الدوري الإيطالي".

وأتم "سيظل فانولي يحظى دائما بامتناني واحترامي، أتمنى له التوفيق في المستقبل".

وأنهى فيورنتينا الدوري في الموسم المنقضي تحت قيادة فانولي في المركز الـ 15 برصيد 42 نقطة.