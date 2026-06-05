رقم جديد منتظر.. تعرف على أكبر المدربين في تاريخ كأس العالم

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 20:22

كتب : FilGoal

أدفوكات

دائما ما يشهد كأس العالم الكثير من المدربين الكبار والتاريخيين.

وقبل انطلاق نسخة كأس العالم 2026، ينتظر أن يكسر ديك أفوكات مدرب كاراساو الرقم القياسي ليكون الأكبر عمرا في تاريخ البطولة إذ يبلغ 78 عاما.

وإليكم القائمة قبل مشاركة أدفوكات خلال أيام.

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1 أوتو ريهاجل

المدرب الألماني يعد هو الأكبر في تاريخ المسابقة بـ 71 عاما و317 يوما وذلك عندما قاد منتخب اليونان في كأس العالم 2010.

POLOKWANE, SOUTH AFRICA - JUNE 22: Diego Maradona head coach of Argentina greets Otto Rehhagel head coach of Greece prior to the 2010 FIFA World Cup South Africa Group B match between Greece and Argentina at Peter Mokaba Stadium on June 22, 2010 in Polokwane, South Africa. (Photo by Martin Rose/Getty Images)

2 أوسكار تاباريز

يملك منتخب أوروجواي شعبية كبيرة بسبب تواجد أوسكار تاباريز لفترة طويلة مع الفريق.

وكان تاباريز يبلغ من العمر 71 عاما و125 يوما خلال مباراة فرنسا في نسخة 2018.

NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA - JULY 06: Oscar Tabarez, Head coach of Uruguay looks on during the 2018 FIFA World Cup Russia Quarter Final match between Uruguay and France at Nizhny Novgorod Stadium on July 6, 2018 in Nizhny Novgorod, Russia. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

3 لويس فان جال

المدرب الهولندي والذي قاد بلاده في نسخة 2022 كان يبلغ من العمر 71 عاما و123 يوما.

LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 09: Louis van Gaal, Head Coach of Netherlands and assistant coach Edgar Davids stand dejected after the loss in the penalty shootout in the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between Netherlands and Argentina at Lusail Stadium on December 09, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

4 تشيزاري مالديني

قاد الإيطالي تشيزاري مالديني منتخب باراجواي في نسخة 2002 وكان يبلغ 70 عاما و130 يوما.

Roque Santa Cruz (re.) wird von Nationalcoach Cesare Maldini (beide Paraguay) verletzt ausgewechselt....Roque Santa Cruz right will from National coach Cesare Maldini both Paraguay injured changed

5 كارلوس كيروش

قاد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب إيران في كأس العالم 2022 وكان يبلغ من العمر 69 عاما و273 يوما.

ومن المقرر أن يكسر رقمه هذا، إذ يتولى تدريب منتخب غانا في كأس العالم 2026 إذ يبلغ الآن 73 عاما وسيكون خلف أدفوكات مباشرة.

DOHA, QATAR - NOVEMBER 29: Carlos Queiroz, Head Coach of IR Iran, gives their team instructions during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group B match between IR Iran and USA at Al Thumama Stadium on November 29, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)

6 خوسيه بيكرمان

المدرب الأرجنتيني الذي درب كولومبيا في 2018 كان يبلغ من العمر 68 عاما و303 يوما.

SAMARA, RUSSIA - JUNE 28: Jose Pekerman, Head coach of Colombia gestures during the 2018 FIFA World Cup Russia group H match between Senegal and Colombia at Samara Arena on June 28, 2018 in Samara, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)

7 أوتو فيستر

المدرب الألماني الشهير للكرة المصرية أوتو فيستر تولى تدريب توجو في كأس العالم 2006 وكان في عمر 68 عاما و211 يوما.

COLOGNE, GERMANY - JUNE 23: Togo coach Otto Pfister reacts to a decision on the sidelines during the FIFA World Cup Germany 2006 Group G match between Togo and France at the Stadium Cologne on June 23, 2006 in Cologne, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

8 فيرناندو سانتوس

المدرب البرتغالي تولى تدريب منتخب بلاده في كأس العالم 2022 عن عمر 68 عاما و61 يوما.

DOHA, QATAR - DECEMBER 10: Fernando Santos, Head Coach of Portugal, gives the team instructions during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between Morocco and Portugal at Al Thumama Stadium on December 10, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

9 فابيو كابيلو

المدرب الإيطالي قاد تدريب روسيا في نسخة 2014 عن عمر 68 عاما و8 أيام.

CURITIBA, BRAZIL - JUNE 26: Head coach Fabio Capello of Russia gestures during the 2014 FIFA World Cup Brazil Group H match between Algeria and Russia at Arena da Baixada on June 26, 2014 in Curitiba, Brazil. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)

10 لويس أراجونيس

المدرب الإسباني تولى تدريب منتخب بلاده في نسخة 2006 عن عمر 67 عاما و334 يوما.

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11 جوي ثيس

المدرب البلجيكي درب منتخب بلاده في نسخة 1990 عن عمر 67 عاما و202 يوما.

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12 كارلوس ألبيرتو باريرا

المدرب البرازيلي المعروف، تولى تدريب منتخب جنوب إفريقيا في نسخة 2010 في عمر 67 عاما و115 يوما.

BLOEMFONTEIN, SOUTH AFRICA - JUNE 22: Carlos Alberto Parreira head coach of South Africa reacts during the 2010 FIFA World Cup South Africa Group A match between France and South Africa at the Free State Stadium on June 22, 2010 in Mangaung/Bloemfontein, South Africa. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)

13 ماريو زاجالو

المدرب البرازيلي قاد منتخب بلاده في كأس العالم 1998 في عمر 66 عاما و337 يوما.

(FILES) This 12 July 1998 file photo shows Brazilian national soccer team coach Mario Zagallo during the World Cup final against France in which Brazil lost 0-3. Brazil's triple World Cup winner Zagallo was rushed to the hospital 28 August, 2001 after suffering heart problems, medical sources reported. The 70-year-old Flamengo team coach was put under observation at a Rio de Janeiro hospital after being diagnosed with arrhythmia of the heart, a hospital spokesman said. Zagallo won the World Cup twice as a player, in 1958 and 1962, and once as coach in 1970. AFP PHOTO/GABRIEL BOUYS/FILES (Photo by Gabriel BOUYS / AFP) (Photo by GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

14 روي هودسون

درب الإنجليزي روي هودسون منتخب بلاده في كأس العالم 2014 في عمر 66 عاما و319 يوما.

BELO HORIZONTE, BRAZIL - JUNE 24: England manager Roy Hodgson acknowledges the fans after a 0-0 draw during the 2014 FIFA World Cup Brazil Group D match between Costa Rica and England at Estadio Mineirao on June 24, 2014 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

15 كارل بروكنر

درب التشيكي كارل بروكنر منتخب التشيك في كأس العالم 2006 عن عمر 66 عاما و221 يوما.

HAMBURG, GERMANY - JUNE 22: Manager of Czech Republic Karel Bruckner issues instructions from the touchline during the FIFA World Cup Germany 2006 Group E match between Czech Republic and Italy played at the Stadium Hamburg on June 22, 2006 in Hamburg, Germany. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

16 تيم

المدرب البرازيلي تولى تدريب بيرو في كأس العالم 1982 عن عمر 66 عاما و184 يوما.

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17 فولكر فينكه

المدرب الألماني تولى تدريب منتخب الكاميرون في نسخة 2014 عن عمر 66 عاما و91 يوما.

BRASILIA, BRAZIL - JUNE 23: Coach Volker Finke of Cameroon looks on during the 2014 FIFA World Cup Brazil Group A match between Cameroon and Brazil at Estadio Nacional on June 23, 2014 in Brasilia, Brazil. (Photo by Jeff Mitchell - FIFA/FIFA via Getty Images)

18 بيرت فان مارفيك

المدرب الهولندي الشهير درب منتخب استراليا في كأس العالم 2018 عن عمر 66 عاما و38 يوما.

SOCHI, RUSSIA - JUNE 26: Bert van Marwijk, Head coach of Australia looks on from the bench prior to the 2018 FIFA World Cup Russia group C match between Australia and Peru at Fisht Stadium on June 26, 2018 in Sochi, Russia. (Photo by Simon Hofmann - FIFA/FIFA via Getty Images)

19 لويز فيليبي سكولاري

المدرب البرازيلي كان تولى تدريب منتخب بلاده في كأس العالم 2014 في عمر 65 عاما و245 يوما.

BRASILIA, BRAZIL - JULY 12: Head coach Luiz Felipe Scolari of Brazil gestures on during the 2014 FIFA World Cup Brazil 3rd Place Playoff match between Brazil and Netherlands at Estadio Nacional on July 12, 2014 in Brasilia, Brazil. (Photo by Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images)

20 أوتمار هيتزفيلد

المدرب الألماني تولى تدريب سويسرا في كأس العالم 2014 في عمر 65 عاما و170 يوما.

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