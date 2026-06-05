رقم جديد منتظر.. تعرف على أكبر المدربين في تاريخ كأس العالم

دائما ما يشهد كأس العالم الكثير من المدربين الكبار والتاريخيين.

وقبل انطلاق نسخة كأس العالم 2026، ينتظر أن يكسر ديك أفوكات مدرب كاراساو الرقم القياسي ليكون الأكبر عمرا في تاريخ البطولة إذ يبلغ 78 عاما.

وإليكم القائمة قبل مشاركة أدفوكات خلال أيام.

1 أوتو ريهاجل

المدرب الألماني يعد هو الأكبر في تاريخ المسابقة بـ 71 عاما و317 يوما وذلك عندما قاد منتخب اليونان في كأس العالم 2010.

2 أوسكار تاباريز

يملك منتخب أوروجواي شعبية كبيرة بسبب تواجد أوسكار تاباريز لفترة طويلة مع الفريق.

وكان تاباريز يبلغ من العمر 71 عاما و125 يوما خلال مباراة فرنسا في نسخة 2018.

3 لويس فان جال

المدرب الهولندي والذي قاد بلاده في نسخة 2022 كان يبلغ من العمر 71 عاما و123 يوما.

4 تشيزاري مالديني

قاد الإيطالي تشيزاري مالديني منتخب باراجواي في نسخة 2002 وكان يبلغ 70 عاما و130 يوما.

5 كارلوس كيروش

قاد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب إيران في كأس العالم 2022 وكان يبلغ من العمر 69 عاما و273 يوما.

ومن المقرر أن يكسر رقمه هذا، إذ يتولى تدريب منتخب غانا في كأس العالم 2026 إذ يبلغ الآن 73 عاما وسيكون خلف أدفوكات مباشرة.

6 خوسيه بيكرمان

المدرب الأرجنتيني الذي درب كولومبيا في 2018 كان يبلغ من العمر 68 عاما و303 يوما.

7 أوتو فيستر

المدرب الألماني الشهير للكرة المصرية أوتو فيستر تولى تدريب توجو في كأس العالم 2006 وكان في عمر 68 عاما و211 يوما.

8 فيرناندو سانتوس

المدرب البرتغالي تولى تدريب منتخب بلاده في كأس العالم 2022 عن عمر 68 عاما و61 يوما.

9 فابيو كابيلو

المدرب الإيطالي قاد تدريب روسيا في نسخة 2014 عن عمر 68 عاما و8 أيام.

10 لويس أراجونيس

المدرب الإسباني تولى تدريب منتخب بلاده في نسخة 2006 عن عمر 67 عاما و334 يوما.

11 جوي ثيس

المدرب البلجيكي درب منتخب بلاده في نسخة 1990 عن عمر 67 عاما و202 يوما.

12 كارلوس ألبيرتو باريرا

المدرب البرازيلي المعروف، تولى تدريب منتخب جنوب إفريقيا في نسخة 2010 في عمر 67 عاما و115 يوما.

13 ماريو زاجالو

المدرب البرازيلي قاد منتخب بلاده في كأس العالم 1998 في عمر 66 عاما و337 يوما.

14 روي هودسون

درب الإنجليزي روي هودسون منتخب بلاده في كأس العالم 2014 في عمر 66 عاما و319 يوما.

15 كارل بروكنر

درب التشيكي كارل بروكنر منتخب التشيك في كأس العالم 2006 عن عمر 66 عاما و221 يوما.

16 تيم

المدرب البرازيلي تولى تدريب بيرو في كأس العالم 1982 عن عمر 66 عاما و184 يوما.

17 فولكر فينكه

المدرب الألماني تولى تدريب منتخب الكاميرون في نسخة 2014 عن عمر 66 عاما و91 يوما.

18 بيرت فان مارفيك

المدرب الهولندي الشهير درب منتخب استراليا في كأس العالم 2018 عن عمر 66 عاما و38 يوما.

19 لويز فيليبي سكولاري

المدرب البرازيلي كان تولى تدريب منتخب بلاده في كأس العالم 2014 في عمر 65 عاما و245 يوما.

20 أوتمار هيتزفيلد

المدرب الألماني تولى تدريب سويسرا في كأس العالم 2014 في عمر 65 عاما و170 يوما.