دياز: هذه النسخة من كأس العالم ستكون استثنائية.. وتعلمت الكثير من رونالدو

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 19:57

كتب : FilGoal

روبن دياز - البرتغال

يشعر روبن دياز لاعب منتخب البرتغال بأن النسخة المقبلة من كأس العالم ستكون استثنائية.

وينطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

وقال روبن دياز لاعب البرتغال عبر موقع فيفا: "ستكون هذه ثالث مشاركة لي في كأس العالم، وهي دائما لحظة مثيرة للبلاد ولنا جميعا. أعرف تماما أجواء كأس العالم وأشعر أن هذه النسخة ستكون استثنائية، فالجميع ينتظرها منذ فترة طويلة".

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وأضاف "نحن نتطور في كل بطولة نخوضها. لدينا العديد من اللاعبين المميزين، كما أن الكثير منهم يلعبون في أعلى مستوى ممكن لكرة القدم، وهذا يأتي مع التعامل مع الضغوط ومعرفة طبيعتها جيدا".

FIFA

وواصل "لقد تعلمت من رونالدو ومن العديد من اللاعبين الآخرين مثل بيبي عندما كان ضمن المنتخب. أنت دائما في حالة تعلم، خاصة عندما يتعلق الأمر بلاعب مثل كريستيانو. الخبرة الكروية والحياتية التي يمتلكها تجعله بالتأكيد قدوة يحتذى بها، وتحاول أن تستفيد منه قدر الإمكان وتلتقط كل ما يمكن من خبراته".

ويتواجد منتخب البرتغال في كأس العالم 2026 بمجموعة تضم الكونغو الديقراطية واوزبكستان وكولومبيا.

وجاءت قائمة البرتغال على النحو التالي:

حراس المرمى: ديوجو كوستا (بورتو) - جوزيه سا (ولفرهامبتون) - روي سيلفا (سبورتنج لشبونة) - ريكاردو فيليو (جينشرلبيرليجي)

الدفاع: ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) - ماتيوس نونيس (مانشستر سيتي) - نيلسون سيميدو (فنربخشة) - جواو كانسيلو (الهلال/برشلونة) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - جونسالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة) - ريناتو فييجا (فياريال) - روبن دياز (مانشستر سيتي) - توماس أراوخو (بنفيكا)

خط الوسط: روبن نيفيش (الهلال) - صامويل كوستا (ريال مايوركا) - جواو نيفيش (باريس سان جيرمان) - فيتينيا (باريس سان جيرمان) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

الهجوم: جواو فيليكس (النصر) - ترينكاو (سبورتنج لشبونة) - فرانسيسكو كونسيكاو (يوفنتوس) - بيدرو نيتو (تشيلسي) - رافاييل لياو (ميلان) - جونكالو جيديش (ريال سوسيداد) - جونكالو راموس (باريس سان جيرمان) - كريستيانو رونالدو (النصر)

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