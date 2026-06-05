ذا أثلتيك: نجوموها على رأس أولويات بايرن ميونيخ

دخل بايرن ميونيخ على خط الاهتمام بالتعاقد مع جناح ليفربول الشاب ريو نجوموها، صاحب الـ17 عاما، في إطار خطط النادي البافاري لتدعيم الجناح الأيسر.

وكشفت شبكة "ذا أثلتيك" أن نجوموها يُعد الهدف الأساسي لبايرن في هذا المركز، حيث أبدى النادي اهتماما واضحا بضمه، مع علم اللاعب بالملاحقة الجادة من جانب النادي الألماني.

وأوضح التقرير أن إدارة بايرن ميونيخ تعمل على تعزيز صفوف الفريق بصفقات مميزة من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم المقبل خاصة دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك لم تشهد الفترة الحالية أي تواصل رسمي بين الناديين، في ظل تمسك ليفربول بخدمات لاعبه الشاب، مؤكدًا أن نجوموها ليس مطروح للبيع في الوقت الراهن.

ويُعد نجوموها من أبرز المواهب الصاعدة في صفوف ليفربول، وهو ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات سوق الانتقالات خلال الفترة المقبلة.

وخاض نجوموها مع ليفربول الموسم الحالي 31 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع آخر.