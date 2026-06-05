ذا أثلتيك: نجوموها على رأس أولويات بايرن ميونيخ

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 19:26

كتب : FilGoal

ريو نجوموها - ليفربول

دخل بايرن ميونيخ على خط الاهتمام بالتعاقد مع جناح ليفربول الشاب ريو نجوموها، صاحب الـ17 عاما، في إطار خطط النادي البافاري لتدعيم الجناح الأيسر.

وكشفت شبكة "ذا أثلتيك" أن نجوموها يُعد الهدف الأساسي لبايرن في هذا المركز، حيث أبدى النادي اهتماما واضحا بضمه، مع علم اللاعب بالملاحقة الجادة من جانب النادي الألماني.

وأوضح التقرير أن إدارة بايرن ميونيخ تعمل على تعزيز صفوف الفريق بصفقات مميزة من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم المقبل خاصة دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
نجوموها: نصيحة صلاح غيرت نظرتي لكرة القدم.. ورحيله خسارة كبيرة لـ ليفربول سلوت: تبديل نجوموها للإصابة.. وصافرات الجماهير طبيعية لهذا السبب كاراجر: تأثير نجوموها في 15 دقيقة كان أكثر مما قدمه صلاح وجاكبو سلوت يشيد بـ نجوموها بعد فوز ليفربول القاتل على نوتينجهام

ورغم ذلك لم تشهد الفترة الحالية أي تواصل رسمي بين الناديين، في ظل تمسك ليفربول بخدمات لاعبه الشاب، مؤكدًا أن نجوموها ليس مطروح للبيع في الوقت الراهن.

ويُعد نجوموها من أبرز المواهب الصاعدة في صفوف ليفربول، وهو ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات سوق الانتقالات خلال الفترة المقبلة.

وخاض نجوموها مع ليفربول الموسم الحالي 31 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع آخر.

بايرن ميونيخ ريو نجوموها
نرشح لكم
آس تكشف صفقة بيريز المنتظرة توتنام يعلن ضم روبرتسون بعد نهاية عقده مع ليفربول الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي خبر في الجول - انتهاء عقد إيشو مع الزمالك.. والأولوية للأبيض رغم العروض المحلية خبر في الجول - القناة يقترب من ضم محترف الجونة سموحة يضم مدافع الجونة مجانا المنصورة يعلن انتقال مدافعه إلى سموحة سعود عبد الحميد مستمر مع لانس حتى 2029
أخر الأخبار
بقيادة ميسي.. تعرف على الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم 25 ثاتيه | في المونديال
خبر في الجول - الزمالك يبلغ محمد عاطف بالعودة لصفوف الفريق دقيقة | الدوري المصري
إنريكي ريكيلمي يكشف عن اسم المدرب الذي يريد تعيينه إذا أصبح رئيسا لـ ريال مدريد 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: يوريتشيتش أبلغنا برغبته في عدم تجديد تعاقده 26 دقيقة | الدوري المصري
المونديال يكتب فصل "العمر مجرد رقم".. ثمانية لاعبين فوق الأربعين في كأس العالم 2026 40 دقيقة | في المونديال
مصدر من الاتحاد المصرى لكرة السلة لـ في الجول: فضلنا استمرار أجوستي لضيق الوقت 43 دقيقة | رياضات أخرى
كادينا كوبي: باريس سان جيرمان يرفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن ثنائي الفريق 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن يكشف التفاصيل الفنية لمباراة البرازيل ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه 4 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم
/articles/530344/ذا-أثلتيك-نجوموها-على-رأس-أولويات-بايرن-ميونيخ