تعرف على أسرع الأهداف في تاريخ كأس العالم

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 19:04

كتب : FilGoal

هاكان شوكور - تركيا

لا شك أن الأهداف السريعة تعطي متعة خاصة للجماهير خاصة المحايدة التي لا تشجع أي طرف من طرفين المباراة.

المتعة للجماهير يصحبها حماس أكبر في المباراة وبالتالي يعود كل ذلك على المشاهد في النهاية.

ولذلك وقبل انطلاق كأس العالم 2026، دعونا نستعرض أسرع الأهداف في تاريخ المونديال.

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قائمة أسرع الأهداف في تاريخ كأس العالم

13 ماتياس يورنسن

سجل ماتياس يورنسن لاعب منتخب الدنمارك الهدف الـ 13 في قائمة أسرع الأهداف في تاريخ كأس العالم بعد 55 ثانية.

وكان ذلك في نسخة 2018 خلال دور الـ 16 ضد كرواتيا.

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12 سيلزو أيالا

يأتي سيلزو أيالا لاعب منتخب باراجواي في المركز الـ 12 في نسخة 1998 بعد 52 ثانية.

وتم تسجيل الهدف في مرمى نيجيريا.

Qué fue de la vida de Celso Ayala, héroe de River hace 24 años ante Boca - TyC Sports

11 باك سيونج زن

تمكن باك سيونج زن لاعب كوريا الجنوبية من تسجيل هدف في مرمى البرتغال في نسخة 1966.

وجاء الهدف بعد 50 ثانية فقط.

Sport/Football, 1966 World Cup Finals, Quarter Final, Goodison Park, England, 23rd July 1966, Portugal 5 v North Korea 3, The Portugal team (left) and North Korea team wave to the crowd before the kick-off, At one time during the game a major shock looked possible as the North Koreans had established a 3-0 lead in the first half, but Portugal, with Eusebio scoring four goals turned the game around. (Photo by Popperfoto via Getty Images/Getty Images)

10 أدالبيرت ديشو

أحرز أدالبيرت ديشو لاعب رومانيا هدفا في النسخة الأولى من كأس العالم 1930.

وسجل ديشو الهدف بعد 50 ثانية في مرمى بيرو.

The Romanian team before their FIFA World Cup match against Uruguay at the Estadio Centenario in Montevideo, 21st July 1930. Uruguay won 4-0. (Photo by Bob Thomas/Popperfoto via Getty Images/Getty Images).

9 فلوريان ألبرت

اللاعب المجري ألبرت أحرز الهدف في مرمى بلغاريا بعد 50 ثانية في نسخة 1962.

وأقيمت المباراة خلال نسخة 1962.

1962 World Cup Finals, Rancague, Chile, 3rd June, 1962, Hungary 6 v Bulgaria 1, Bulgaria's goalkeeper is beaten by a shot from Hungary's Tichy for goal number 3 (Photo by Popperfoto via Getty Images/Getty Images)

8 إيميل فينانت

استطاع إيميل فينانت لاعب منتخب فرنسا تسجيل الهدف في مرمى بلجيكا وذلك في نسخة 1938.

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7 أرنه نيبرج

شهدت نسخة 1938 هدف ثان في قائمة الأسرع في تاريخ البطولة.

وسجل أرنة نيبرج لاعب السويد الهدف بعد 35 ثانية في مرمى المجر.

STOCKHOLM 1937-06-21. Orig. bildtext... THE SWEDISH TEAM FOR THE World Championship, WM, Weltmeisterschaft IN FOOTBALL IN PARIS 1938. The picture is taken after the match against Esthonia in Stockholm, which was won by Sweden with 7 - 0. Stockholm Sverige FOTBOLL x5600x *** STOCKHOLM 1937 06 21 Orig caption THE SWEDISH TEAM FOR THE WORLD CHAMPIONSHIP IN FOOTBALL IN PARIS 1938 The picture is taken after the match against Esthonia in Stockholm, which was won by Sweden with 7 0 Stockholm Sverige FOTBOLL x5600x PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxSWExFIN Copyright: xABxTextx&xBilderx/xSVTx SVERIGES LANDSLAG INFÖR FOTBOLLS-VM 1938

6 برنارد لاكومب

سجل لاكومب الهدف بعد 31 ثانية في مرمى إيطاليا خلال نسخة 1978.

Bernard Lacombe Goal 1' | Italy vs France | 1978 FIFA World Cup Argentina™

5 كلينت ديمبسي

جاء هدف الأمريكي ديمبسي بعد 30 ثانية في مرمى غانا في نسخة 2014.

Sweet Revenge: U.S. Bests Ghana, 2-1, In Its World Cup Opener | KUNC

4 برايان روبسون

اللاعب الإنجليزي روبسون أحرز الهدف بعد 28 ثانية في مرمى فرنسا في كأس العالم 1982.

Bryan Robson of England is lifted off the ground by team-mate Terry Butcher (4) after scoring a goal within the first 30 seconds of the England v France World Cup match played in Bilbao, Spain on the 16th June 1982. (Photo by Bob Thomas Sports Photography via Getty Images)

3 إرنست لينر

سجل إرنست لينر هدفا لمنتخب ألمانيا في مرمى النمسا بعد 25 ثانية في نسخة 1934.

The front cover of the official programme for the FIFA World Cup held at eight sites throughout Italy from 27th May until 10th June, 1934. The host nation beat Czechoslovakia in the final, 2-1 in extra time. The United States and Mexico share the first round slot because North America's respresentation wasn't decided until three days before the start of the tournament. In the event the United States beat Mexico in Rome and went on to lose to Italy in the first round by a score of 7-1. (Photo by Popperfoto via Getty Images/Getty Images)

2 فاتسلاف ماسك

أحرز ماسك هدفا لمنتخب تشيكوسلوفاكيا بعد 15 ثانية في مرمى المكسيك في نسخة 1962.

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1 هاكان شوكور

يتصدر شوكور قائمة أسرع هدف في تاريخ كأس العالم بعد هدفه في مرمى كوريا الجنوبية بعد 11 ثانية في نسخة 2002.

Bildnummer: 01022842 Datum: 29.06.2002 Copyright: imago/Sven Simon..Hakan Sükür (re.) und Ilhan Mansiz (beide Türkei) - Torjubel; Sukur, Nationaltrikot, quer, Jubel, jubeln, Umarmung, umarmen, Weltmeisterschaft 2002, Länderspiel, Spiel um Platz 3, Nationalmannschaft, Nationalteam, Vdig Daegu Freude, Fußball WM Herren Mannschaft Gruppenbild optimistisch Aktion Personen

هل تعتقد أنه سيتم كسر رقم شوكور في نسخة 2026؟.

كأس العالم هاكان شوكور
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