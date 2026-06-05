تعرف على أسرع الأهداف في تاريخ كأس العالم

لا شك أن الأهداف السريعة تعطي متعة خاصة للجماهير خاصة المحايدة التي لا تشجع أي طرف من طرفين المباراة.

المتعة للجماهير يصحبها حماس أكبر في المباراة وبالتالي يعود كل ذلك على المشاهد في النهاية.

ولذلك وقبل انطلاق كأس العالم 2026، دعونا نستعرض أسرع الأهداف في تاريخ المونديال.

قائمة أسرع الأهداف في تاريخ كأس العالم

13 ماتياس يورنسن

سجل ماتياس يورنسن لاعب منتخب الدنمارك الهدف الـ 13 في قائمة أسرع الأهداف في تاريخ كأس العالم بعد 55 ثانية.

وكان ذلك في نسخة 2018 خلال دور الـ 16 ضد كرواتيا.

12 سيلزو أيالا

يأتي سيلزو أيالا لاعب منتخب باراجواي في المركز الـ 12 في نسخة 1998 بعد 52 ثانية.

وتم تسجيل الهدف في مرمى نيجيريا.

11 باك سيونج زن

تمكن باك سيونج زن لاعب كوريا الجنوبية من تسجيل هدف في مرمى البرتغال في نسخة 1966.

وجاء الهدف بعد 50 ثانية فقط.

10 أدالبيرت ديشو

أحرز أدالبيرت ديشو لاعب رومانيا هدفا في النسخة الأولى من كأس العالم 1930.

وسجل ديشو الهدف بعد 50 ثانية في مرمى بيرو.

9 فلوريان ألبرت

اللاعب المجري ألبرت أحرز الهدف في مرمى بلغاريا بعد 50 ثانية في نسخة 1962.

وأقيمت المباراة خلال نسخة 1962.

8 إيميل فينانت

استطاع إيميل فينانت لاعب منتخب فرنسا تسجيل الهدف في مرمى بلجيكا وذلك في نسخة 1938.

7 أرنه نيبرج

شهدت نسخة 1938 هدف ثان في قائمة الأسرع في تاريخ البطولة.

وسجل أرنة نيبرج لاعب السويد الهدف بعد 35 ثانية في مرمى المجر.

6 برنارد لاكومب

سجل لاكومب الهدف بعد 31 ثانية في مرمى إيطاليا خلال نسخة 1978.

5 كلينت ديمبسي

جاء هدف الأمريكي ديمبسي بعد 30 ثانية في مرمى غانا في نسخة 2014.

4 برايان روبسون

اللاعب الإنجليزي روبسون أحرز الهدف بعد 28 ثانية في مرمى فرنسا في كأس العالم 1982.

3 إرنست لينر

سجل إرنست لينر هدفا لمنتخب ألمانيا في مرمى النمسا بعد 25 ثانية في نسخة 1934.

2 فاتسلاف ماسك

أحرز ماسك هدفا لمنتخب تشيكوسلوفاكيا بعد 15 ثانية في مرمى المكسيك في نسخة 1962.

1 هاكان شوكور

يتصدر شوكور قائمة أسرع هدف في تاريخ كأس العالم بعد هدفه في مرمى كوريا الجنوبية بعد 11 ثانية في نسخة 2002.

هل تعتقد أنه سيتم كسر رقم شوكور في نسخة 2026؟.