روبيرتسون: تمثيل البلاد في كأس العالم شرف لا يوصف

تحدث أندرو روبيرتسون ظهير منتخب اسكتلندا عن مشاعره بعد إعلان قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أن التأهل للمونديال يمثل لحظة استثنائية في مسيرته ومسيرة زملائه.

أندرو روبيرتسون النادي : ليفربول اسكتلندا

ويخوض منتخب اسكتلندا كأس العالم للمرة الأولى منذ 1998.

وقال روبيرتسون في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "لدينا دردشة جماعية تضم اللاعبين المقربين جدا مني، وهم أصدقائي المقربون، وقد كتبت لهم رسالة فور الإعلان عن القائمة".

وواصل "قلت لهم من كان يصدق أننا سنذهب جميعا إلى كأس العالم معا، بعدما كنا نلعب كأطفال صغار، نركض خلف بعضنا البعض في سن 11 و12 عاما، مع فرق مثل سيلتيك وسانت ميرين ودندي يونايتد".

وأردف "التأهل للمونديال ليس بالأمر السهل، وقد أثبتنا ذلك من خلال المدة الطويلة التي احتجناها منذ عام 1998 حتى نصل إلى هنا".

وأتم "أن تكون واحدًا من 26 لاعبًا يمثلون بلدهم على أكبر مسرح كروي في العالم، فهي لحظة فخر حقيقية لا تتكرر كثيرًا".

ويقع منتخب اسكتلندا في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: "البرازيل، والمغرب، وهايتي".