الأهلي يعلن تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الكرة

كشف النادي الأهلي تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم.

وعقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعها العادي اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة أيمن فتحي، وأحمد شمس نائب رئيس الشركة.

واستعرضت الجمعية العمومية تقرير مجلس إدارة الشركة عن الأنشطة التي تمت، والقوائم المالية الخاصة بميزانية العام المالى 2024-2025 .

كما استعرضت الجمعية العمومية أيضًا العقود الاستراتيجية للرعاية والملابس وعقود البث الجديدة الخاصة بالفترة المقبلة.

ووافقت الجمعية على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة أيمن فتحي، بانضمام تامر فهمي لعضوية مجلس الإدارة، للاستفادة من خبراته.

ووجه الخطيب بضرورة بذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة، بما يتوافق مع رؤية مجلس إدارة الأهلي في دورته الحالية.