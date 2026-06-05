الأهلي يعلن تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الكرة

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 19:00

كتب : حسام نور الدين

شركة الأهلي لكرة القدم

كشف النادي الأهلي تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم.

وعقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعها العادي اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة أيمن فتحي، وأحمد شمس نائب رئيس الشركة.

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واستعرضت الجمعية العمومية تقرير مجلس إدارة الشركة عن الأنشطة التي تمت، والقوائم المالية الخاصة بميزانية العام المالى 2024-2025 .

كما استعرضت الجمعية العمومية أيضًا العقود الاستراتيجية للرعاية والملابس وعقود البث الجديدة الخاصة بالفترة المقبلة.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏اجتماع الجمعية عقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي اجتماعه العادي اليوم النادي ،بالجزيرة، وذلك بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ياسين نائب مجلس الإدارة والمهندس مرتجي برئاسة المهندس ونيرة المدير التنفيذي القانوني إدارة النادي لشركة الأهلي شمس رئيس شادي البرقوقي أيمن فتحي الشركة استطاعت خلال فترة الجمعية الجديدة وأكدت على المنوطة التي عکست الجانب الإيجابي تحقيق مجلس إدارة تامر فهمي ،الرقمي، ،الاجتماع، بانضمام من خبراته الكبيرة وفي برئاسة الإدارة محمود على توجيه بضرورة بذل المزيد من الجهد في الفترة ،المقبلة يتوافق مع رؤية المجلس الحالية نحو الاستثمار ومواكبة التطورات الهائلة مختلف .القطاعات. FABMISR RIMULA Haier - @GLC PROMETEON ALMARASEM‏'‏

ووافقت الجمعية على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة أيمن فتحي، بانضمام تامر فهمي لعضوية مجلس الإدارة، للاستفادة من خبراته.

ووجه الخطيب بضرورة بذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة، بما يتوافق مع رؤية مجلس إدارة الأهلي في دورته الحالية.

الأهلي الخطيب
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