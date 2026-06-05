مؤتمر أنشيلوتي: لن أجري تعديلات كثيرة أمام مصر.. وهذا موعد عودة نيمار

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 18:47

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - منتخب البرازيل

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل آخر تحضيرات فريقه لمواجهة مصر وديا تحضيرا لكأس العالم.

ويستعد منتخب مصر للقاء البرازيل وديا استعدادا لكأس العالم في الواحدة صباح يوم السبت 7 يونيو.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر: "لن تكون هناك تغييرات كبيرة على التشكيل أمام مصر، لكن من المحتمل إراحة جابرييل ماجاليس".

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وأضاف "دوجلاس سانتوس سيبدأ أساسيا في مركز الظهير الأيسر بدلا من أليكس ساندرو، وسنمنح ويفرتون (حارس مرمى) فرصة المشاركة في الشوط الثاني".

وتابع "أرغب في منح الفرصة لكل من لوكاس باكيتا وإيجور تياجو خلال مواجهة مصر. لم أحسم التشكيل الأساسي بشكل نهائي حتى الآن، لكننا سنستغل المباراة لتقييم بعض الخيارات المتاحة".

وعن نيمار أوضح "نيمار يواصل التعافي بشكل جيد، وأتوقع عودته للتدرب مع المجموعة خلال الأسبوع المقبل".

وشدد "مباراة مصر ستكون الأخيرة لإجراء التجارب قبل انطلاق البطولة".

وأتم تصريحاته "لا أرى منتخبا يتفوق بوضوح على الآخرين في سباق الفوز بكأس العالم 2026. هناك العديد من المنتخبات القادرة على المنافسة، لكن لا يوجد منتخب يبرز بشكل استثنائي".

ويلتقي منتخبا مصر والبرازيل وديا في الواحدة صباح يوم الأحد 7 يونيو، بتوقيت القاهرة، على ملعب هينتنجتون بولاية بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب، وهايتي، وأسكتلندا.

أما المنتخب المصري فيتواجد في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

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