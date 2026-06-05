شيلتون وبارتيز على قمة عرش الشباك النظيفة في كأس العالم

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 18:24

كتب : FilGoal

بارتيز وشيلتون

خطفت تصديات حراس المرمى الأضواء في تاريخ كأس العالم، لتؤكد أن المجد لا يصنع بالأهداف وحدها، بل قد يحرس بين القائمين والعارضة، دون حراس مرمى أسماءهم بأحرف من ذهب في سجل البطولة الأكبر عالميا، يتقدمهم بيتر شيلتون حارس إنجلترا وفابيان بارتيز حارس فرنسا باعتلائهما قمة التاريخ كأكثر من حافظ على نظافة شباكه في المونديال.

ويتربع بيتر شيلتون حارس إنجلترا وفابيان بارتيز حارس فرنسا على القمة برصيد 10 مباريات بشباك نظيفة لكل منهما، حققها الثنائي خلال 17 مباراة في نهائيات المونديال.

ويأتي في المركز الثالث المشترك برصيد 8 شباك نظيفة كل من البرازيليين لياو وتافاريل، والفرنسي هوجو لوريس، وحارس ألمانيا الغربية سيب ماير.

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وسطر شيلتون أرقامًا لافتة عبر مشاركاته المونديالية، إذ حافظ على نظافة شباكه 4 مرات في كأس العالم 1982، و3 مرات في كل من 1986 و1990، كما حقق إنجازا استثنائيا في أول بطولتين له، بالخروج دون استقبال أهداف لمدة 500 دقيقة متتالية، ليحتل المركز الثاني تاريخيا، خلف الإيطالي والتر زينجا الذي بلغ 516 دقيقة دون اهتزاز الشباك في مونديال 1990.

أما بارتيز، فكان أحد مفاتيح تتويج فرنسا بلقب كأس العالم على أرضها في 1998، بعدما خرج بشباك نظيفة في 5 مباريات، واستقبل هدفين فقط في البطولة، أمام الدنماركي مايكل لاودروب والكرواتي دافور شوكر، ليحقق منتخب الديوك رقما قياسيا كأقل عدد من الأهداف المستقبلة لبطل مونديال.

هذا الرقم عادله لاحقًا كل من جيانلويجي بوفون مع إيطاليا في 2006، وإيكر كاسياس مع إسبانيا في 2010.

كما واصل بارتيز كتابة التاريخ بإضافة شباك نظيفة واحدة في مونديال 2002 وأربع شباك نظيفة في 2006، ليؤكد مكانته بين أعظم حراس المرمى في تاريخ كأس العالم.

فابيان بارتيز بيتر شيلتون كأس العالم
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