الأهلي السعودي ينفي رحيل ديميرال
الجمعة، 05 يونيو 2026 - 18:05
كتب : FilGoal
نفى نادي أهلي جدة الأنباء المتداولة بشأن رحيل المدافع التركي ميريح ديميرال عن صفوفه.
ميري ديميرال
النادي : الأهلي
وتوج ديميرال مؤخرا مع الأهلي باللقب الثاني على التوالي لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن أهلي جدة متمسك ببقاء ديميرال حتى نهاية عقده في 2029.
وظهرت تقارير إعلامية تركية تفيد بعودة المدافع الدولي إلى دوري بلاده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وخلال الموسم الماضي خاض ديميرال 32 مباراة، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.
وانضم ديميرال إلى صفوف الأهلي السعودي في صيف 2023 قادما من أتالانتا الإيطالي.
وساهم مدافع يوفنتوس السابق خلال هذه الأعوام الثلاثة مع أهلي جدة بتحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، وكأس السوبر السعودي.
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