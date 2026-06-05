مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة بيع لاعبين لحل قضايا النادي

كشف مصدر من الزمالك حقيقة نية مجلس الإدارة في بيع اللاعبين لحل قضايا النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "أتعجب من تردد أنباء وجود نية داخل مجلس الإدارة لبيع عدد من اللاعبين للاستفادة من المقابل المالي في حل قضايا المدربين واللاعبين السابقين والحصول على الرخصة الإفريقية".

وأضاف "المشاركة في دوري أبطال إفريقيا تتطلب الحفاظ على عناصر الفريق بل وتدعيمها بصفقات قوية لتحقيق أفضل النتائج في ظل صعوبة المنافسة".

وشدد "مجلس الإدارة لديه مجموعة من الحلول والبدائل للتعامل وتوفير الأموال للازمة لإنهاء كافة القضايا بشكل عاجل للحصول على الرخصة الإفريقية قبل الموعد المحدد".

وواصل "المجلس يطمئن جماهير النادي بشأن موقفه في مختلف القضايا، مؤكدا أنه سيتم إعلان جميع التفاصيل فور التوصل إلى تسويات نهائية في مختلف الملفات".

وأتم "بالتأكيد على أن إدارة النادي تتحرك بجدية في جميع الملفات، والفترة المقبلة ستشهد نتائج إيجابية وسيعلن عنها فور الانتهاء من كافة التسويات".

ويستعرض FilGoal.com معكم قضايا الزمالك في فيفا:

6 نوفمبر 2025

جاءت العقوبة الرابعة لحين الدفع سريعا بسبب عدم دفع المستحقات المتأخرة لجوزيه جوميز والمقدرة بـ 120 ألف دولار.

24 نوفمبر 2025

قبل نهاية الشهر تعرض الزمالك لإيقاف القيد للمرة الخامسة وتلك المرة العقوبة الإيقاف 3 فترات عن قيد الصفقات.

وعلم FilGoal.com أن العقوبة سببها مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق تقدر بـ 133 ألف دولار.

3 ديسمبر 2025

القضية السادسة كانت من نصيب التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق والشكوى بقيمة 505 ألف دولار كقيمة إجمالية.

17 ديسمبر 2025

القضية السابعة وإيقاف 3 فترات قيد جاءت تلك المرة من نصيب لاعب حالي في الفريق وهو شيكو بانزا.

وتم توقيع عقوبة سابعة على النادي بسبب عدم دفع أول قسط لنظيره البرتغالي والبالغ قيمته 200 ألف يورو.

19 ديسمبر 2025

بعد 48 ساعة تعرض الزمالك للإيقاف مجددا في القضية رقم 8 وتلك المرة بسبب عدي الدباغ.

فطالب نادي شارلروا البلجيكي بالحصول على قيمة قسط صفقة الدباغ 170 ألف يورو وهو ما لم يدفعه الزمالك.

14 يناير 2026

العقوبة الأولى في 2026 والتاسعة كانت من نصيب المغربي صلاح الدين مصدق.

بسبب شكوى نادي نهضة الزمامرة للحصول على 250 ألف دولار قيمة صفقة انتقال صلاح الدين مصدق.

23 يناير 2026

تكرر الأمر مجددا وتلك المرة من نصيب البرازيلي جوان بيزيرا.

نادي أولكساندريا صاحب القضية العاشرة على الزمالك، ويبلغ قسطان صفقة بيزيرا ما يقرب من 800 ألف دولار.

5 فبراير 2026

القضية الأكبر في صالح السنغالي إبراهيما نداي الذي حصل على حكم لصالحه بالحصول على مليون و600 ألف دولار.

سابقا لجأ الزمالك للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" للاستئناف على الحكم الصادر من "فيفا" لصالح اللاعب.

وحكم كاس بتأكيد الحكم الصادر من فيفا ضد الزمالك وألزمه بدفع مستحقات إبراهيما نداي.

16 مارس 2026

القضية رقم 12 ألزم فيها "فيفا" نادي الزمالك بدفع مستحقات سانت إتيان عن صفقة محمود بنتايك بقيمة نصف مليون يورو.

20 مارس 2026

القضية الـ 13 لـ الزمالك لدى فيفا تخص مستحقات قسطين لنادي اتحاد طنجة المغربي في صفقة عبد الحميد معالي.

وتبلغ قيمة القسطين المستحقين لنادي اتحاد طنجة لدى الزمالك 350 ألف دولار.

25 مارس 2026

تعرض الزمالك لإيقاف القيد 3 فترات للمرة التاسعة من أًصل 14.

وعلم FilGoal.com أن إيقاف القيد بسبب شكوى الجفالي الخاصة بفارق راتبه في مصر عن راتبه في السعودية.

29 أبريل 2026

القضية رقم 15 وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات.

وتأتي العقوبة هذه المرة بسبب قيمة القسط الثالث من صفقة انضمام جوان بيزيرا والتي تبلغ 300 ألف دولار.

6 مايو 2026

القضية رقم 16 وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات.

13 مايو 2026

القضية رقم 17 بسبب البنيني سامسون أكينيولا وإيقاف قيد لمدة 3 فترات.

20 مايو 2026

القضية رقم 18 بسبب أحد مساعدي يانيك فيريرا مدرب الفريق الأسبق، والمبلغ المستحق لمساعد فيريرا هو 85 ألف دولار.

1 يونيو 2026

أعلن الزمالك انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق، ليصبح العدد 16 قضية.

3 يونيو 2026

هذه القضية تخص أحد مساعدي يانيك فيريرا مدرب الزمالك السابق وتقدر بـ 60 ألف دولار.