يامال لاعب الموسم في الدوري الإسباني

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 17:10

كتب : FilGoal

لامين يامال

أعلنت رابطة الدوري الإسباني تتويج جناح برشلونة بجائزة لاعب موسم 2025\2026، بعد المستويات اللافتة التي قدمها على مدار الموسم مع الفريق الكتالوني.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

وجاء اختيار يامال بعد موسم استثنائي كان خلاله أحد أبرز نجوم المسابقة، ونجح في صناعة الفارق في العديد من المباريات بفضل مهاراته الفردية، وسرعته، وقدرته على الحسم، وساهم في تحقيق الدوري الإسباني.

وشارك اللاعب الشاب في الدوري الإسباني بـ28 مباراة، مسجلا 16 هدفا وصنع 12 آخرين، إلى جانب حضوره الدائم في الثلث الهجومي، ما جعله محل إشادة من المتابعين والنقاد، وتصدره لاختيارات الجماهير واللجنة الفنية للجائزة.

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ويعد هذا التتويج تأكيدا على التطور الكبير في مستوى يامال، الذي واصل خطف الأضواء رغم صغر سنه، وفرض نفسه كأحد أهم نجوم الليجا، متفوقا على عدد من الأسماء البارزة التي نافسته على الجائزة.

يذكر أن جائزة لاعب الموسم في الدوري الإسباني تمنح لأفضل لاعب قدم أداءً مميزا على مدار الموسم، بناءً على تصويت مشترك بين الخبراء والجماهير، وهو ما يعكس المكانة التي وصل إليها لامين يامال في وقت قياسي.

برشلونة الدوري الإسباني لامين يامال
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