دي لا فوينتي: اختبرنا عناصر جديدة وحققنا أهدافنا.. ويامال يسير وفق خطة محددة

كشف لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا أن المنتخب خرج بمكاسب مهمة من المواجهة الأخيرة أمام العراق، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي كان اختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين دون التعرض لإصابات.

وتعادل منتخب إسبانيا مع العراق بهدف لكل فريق في البروفة الأخيرة قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض كأس العالم 2026.

وقال دي لافوينتي في تصريحات للصحفيين: "كنا نهدف لاختبار اللاعبين وإتاحة الفرصة لعناصر أخرى للمشاركة، ولم تكن هناك إصابات، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا".

وواصل "ندخل الآن مرحلة جديدة بمزيد من الحماس ومشاركة أكبر عدد من اللاعبين، وسنضع تركيزنا في المكان الصحيح تماما".

وعن مشاركة الشباب قال: "الجميع استحق الفرصة، هذه المباراة سمحت لنا بإشراك لاعبين يستحقون التواجد، وقد ساعدونا كثيرا".

وواصل "هؤلاء هم لاعبو المستقبل، وسنراهم قريبا مع المنتخب الأول، لقد حققنا هدفا آخر من المباراة".

وعن مشاركة لامين يامال في المباراة الأولى بكأس العالم قال: "الخطة هي الالتزام بما تم التخطيط له، والجدول الزمني يمنحنا الثقة بأنه قد يكون جاهزًا يوم 15 يونيو".

وأتم "الأمور تسير بشكل جيد بشكل عام، لكن قد يأتي يوم نضطر فيه إلى تأجيل بعض الخطط".

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة التي تضم كل من "كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي".