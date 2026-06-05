ديشامب: الخسارة من كوت ديفوار جرس إنذار قبل كأس العالم

وصف ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا أن الخسارة من كوت ديفوار مثل جرس الإنذار قبل المشاركة في كأس العالم.

وحقق الأفيال فوزا بنتيجة 2-1 في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

ديديه ديشامب في المؤتمر الصحفي: "لم أكن أرى فريقنا مثالياً للغاية، ولن أراه سيئاً للغاية، لكن إذا كنا بحاجة إلى جرس إنذار، فقد حصلنا عليه".

وأضاف "سيطرنا جيداً على الشوط الأول، لكن الشوط الثاني كان أصعب بالنسبة لنا. سنواجه شيئاً مشابهاً في 16 يونيو أمام السنغال".

وتابع "كانت مباراة تحضيرية، وإجراء عشرة تغييرات لم يساعد أيضاً. لكن كان من المهم بالنسبة لي إشراك الجميع هذا المساء. لست منزعجاً، ولم أكن لأبالغ في الاحتفال لو فزنا".

ولم يخسر منتخب فرنسا مباراة ودية في شهري مايو ويونيو قبل بطولة كبرى طوال 16 عاما كاملة، وتحديدا منذ الهزيمة بنتيجة 0-1 أمام الصين قبل كأس العالم 2010.

وفشل كيليان مبابي في التسجيل وهو أساسي مع منتخب فرنسا للمرة الأولى منذ 23 مارس 2025 أمام كرواتيا، لتنتهي سلسلة من 7 مباريات متتالية بدأها أساسيًا ونجح في التسجيل خلالها بقميص الديوك.

افتتح ريان شرقي التسجيل لمنتخب فرنسا قبل نهاية الشوط الأول بلحظات صناعة إبراهيما كوناتي.

وعادل جويلا دوي النتيجة في الدقيقة 53 صناعة نيكولاس بيبي، ليصبح خامس لاعب مولود في فرنسا يسجل في شباك المنتخب الفرنسي، بعد جاك فاطون، وجمال بلماضي، ونيكولاس بيبي، ووهبي خزري.

وسجل أماد ديالو هدف الانتصار لصالح كوت ديفوار في الدقيقة 84 بصناعة جويلا دوي.

ليصبح منتخب كوت ديفوار خامس منتخب إفريقي يحقق الانتصار امام فرنسا بعد كل من: "السنغال، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وتونس".

ويتواجد منتخب فرنسا في مجموعة تضم النرويج والسنغال والعراق.