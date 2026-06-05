توتنام يعلن ضم روبرتسون بعد نهاية عقده مع ليفربول

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 15:43

كتب : FilGoal

أندي روبرتسون - ليفربول

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضم الأسكتلندي أندي روبرتسون ظهير أيسر ليفربول السابق.

وكشف توتنام عبر موقعه الرسمي، عن توقيع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً مع توتنهام في الأول من يوليو بمجرد انتهاء عقده مع ليفربول.

وودع روبرتسون جماهير ليفربول بعد مباراة برينتفورد الأخيرة في الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1.

أخبار متعلقة:
سكاي: روبرتسون يتمسك بالانتقال إلى توتنام رغم عرض يوفنتوس روبرتسون: تواجد جوارديولا منعنا من التتويج كثيرا بالدوري الإنجليزي سلوت: روبرتسون أفضل ظهير في العالم.. ويعطي كل شيء للفريق

ونجح توتنام في تجنب الهبوط في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين أمام وست هام.

وانضم روبرتسون إلى ليفربول قادما من هال سيتي عام 2017، ليخوض مع الريدز 9 مواسم.

نجح قائد منتخب أسكتلندا، في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مرة وحيدة.

وقال روبرتو دي زيربي مدرب توتنام عبر موقع النادي الرسمي: "أندرو شخص أعجبت به لسنوات عديدة، وسيجلب صفات فنية وخبرة وقيادة وعقلية متميزة لفريقنا".

وأضاف "إنه شخص يمكن أن يكون لاعباً مهماً بالنسبة لنا، سواء داخل الملعب أو خارجه."

وبعت روبرتسون رسالة إلى الجماهير من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: "إلى جماهير توتنام، هذا أنا أندرو روبرتسون، وكما تشاهدون أنا لست في جلاسكو، أنا في أمريكا، نقوم بالتحضير لكأس العالم."

وتابع "أريد أن أرسل لكم رسالة سريعة، لا أستطيع الانتظار للعب لكم، ومقابلتكم، واللعب في ملعب توتنام للمرة الأولى أمامكم، أتطلع للموسم المقبل، وأراكم قريبا."

ويتواجد المنتخب الأسكتلندي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب البرازيل، والمغرب، وهايتي.

ويقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.

ليفربول توتنام أندرو روبيرتسون روبرتسون
نرشح لكم
الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي خبر في الجول - انتهاء عقد إيشو مع الزمالك.. والأولوية للأبيض رغم العروض المحلية خبر في الجول - القناة يقترب من ضم محترف الجونة سموحة يضم مدافع الجونة مجانا المنصورة يعلن انتقال مدافعه إلى سموحة سعود عبد الحميد مستمر مع لانس حتى 2029 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلب التعاقد مع نبيل عماد خبر في الجول - زد يدرس التعاقد مع سعيدو سيمبوري مجانا
أخر الأخبار
كأس العالم - من ملعب التنس إلى كرة القدم.. تطوير عين الصقر للظهور بأكثر من شكل في اللعبة دقيقة | في المونديال
ديشامب: الخسارة من كوت ديفوار جرس إنذار قبل كأس العالم 8 دقيقة | في المونديال
توتنام يعلن ضم روبرتسون بعد نهاية عقده مع ليفربول 55 دقيقة | ميركاتو
مدرب البرازيل السابق: بيزيرا؟ أعرف الأهلي.. ومواجهة مصر مهمة قبل انطلاق المونديال ساعة | في المونديال
هل يتفوق أحد على كلوزه؟ تعرف على الهدافين التاريخيين لـ كأس العالم ساعة | في المونديال
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: نريد التأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم ساعة | في المونديال
لجمع 100 مليون دولار.. شاكيرا تحيي حفل افتتاح كأس العالم ساعة | في المونديال
وائل جمعة: تلبية نداء الأهلي واجب.. وشكرا قطر 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه 4 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم
/articles/530329/توتنام-يعلن-ضم-روبرتسون-بعد-نهاية-عقده-مع-ليفربول