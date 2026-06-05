توتنام يعلن ضم روبرتسون بعد نهاية عقده مع ليفربول

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ضم الأسكتلندي أندي روبرتسون ظهير أيسر ليفربول السابق.

وكشف توتنام عبر موقعه الرسمي، عن توقيع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً مع توتنهام في الأول من يوليو بمجرد انتهاء عقده مع ليفربول.

وودع روبرتسون جماهير ليفربول بعد مباراة برينتفورد الأخيرة في الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ونجح توتنام في تجنب الهبوط في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين أمام وست هام.

وانضم روبرتسون إلى ليفربول قادما من هال سيتي عام 2017، ليخوض مع الريدز 9 مواسم.

نجح قائد منتخب أسكتلندا، في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مرة وحيدة.

وقال روبرتو دي زيربي مدرب توتنام عبر موقع النادي الرسمي: "أندرو شخص أعجبت به لسنوات عديدة، وسيجلب صفات فنية وخبرة وقيادة وعقلية متميزة لفريقنا".

وأضاف "إنه شخص يمكن أن يكون لاعباً مهماً بالنسبة لنا، سواء داخل الملعب أو خارجه."

وبعت روبرتسون رسالة إلى الجماهير من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: "إلى جماهير توتنام، هذا أنا أندرو روبرتسون، وكما تشاهدون أنا لست في جلاسكو، أنا في أمريكا، نقوم بالتحضير لكأس العالم."

وتابع "أريد أن أرسل لكم رسالة سريعة، لا أستطيع الانتظار للعب لكم، ومقابلتكم، واللعب في ملعب توتنام للمرة الأولى أمامكم، أتطلع للموسم المقبل، وأراكم قريبا."

ويتواجد المنتخب الأسكتلندي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب البرازيل، والمغرب، وهايتي.

ويقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.