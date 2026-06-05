مدرب البرازيل السابق: بيزيرا؟ أعرف الأهلي.. ومواجهة مصر مهمة قبل انطلاق المونديال

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 15:28

كتب : FilGoal

مانو مينيزيس - البرازيل

اعترف مانو مينيزيس مدرب بيرو الحالي ومنتخب البرازيل السابق، بقوة المنتخب المصري.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة مصر في الواحدة صباح يوم الأحد المقبل، على ملعب هنتنجتون بانك فيلد بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

وقال مينيزيس في تصريحات عبر أون سبورت: "واجهت مصر في لندن، وكانت مباراة رائعة وكنت سعيد للغاية في هذه المباراة، وأحرز محمد صلاح هدفا للمنتخب المصري."

أخبار متعلقة:
القوائم النهائية لمنتخبات كأس العالم 2026 بالترتيب الزمني.. تعرف على مواعيد جميع مباريات مجموعات كأس العالم 2026 زي روبيرتو لـ في الجول: ودية مصر والبرازيل اختبار مميز.. والفراعنة قادرون على مفاجأة الكبار

وحقق منتخب البرازيل بقيادة مانو مينيزيس الفوز أمام مصر 3-2 في أولمبياد لندن 2012.

وأضاف مدرب البرازيل السابق "مباراة مصر مهمة للغاية لأنها الأخيرة قبل انطلاق البطولة، المنتخب المصري في المباريات الأخيرة قدم أداءً جيدا، ولديه لاعبون يملكون خبرات ويلعبون في أقوى الأندية بالعالم."

وحقق المنتخب المصري الفوز أمام روسيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما أواخر مايو الماضي.

كما حقق الفراعنة الفوز أمام السعودية برباعية نظيفة، قبل التعادل أمام إسبانيا سلبيا دون أهداف في توقف مارس السابق.

وسرد "أعلن أن كارلو أنشيلوتي مدرب كبير ولديه خبرات كثيرة، ربما لم تكن خبرات مع منتخبات وإنما أندية ولكن أعلم أنه سيقدم شيئا جيدا."

وأكمل "المرة الأولى التي تستدعي البرازيل مدربا أجنبيا للمنتخب، ومن حسن الحظ أنهم اختاروا واحد من أفضل المدربين في العالم."

وتابع "لدينا مهاجمين يلعبون في أفضل الأندية في العالم مثل فينيسيوس وماتيوس كونيا ورافينيا، بالإضافة إلى نيمار الذي يملك طموحا كبيرا وتعول عليه الجماهير البرازيلية كثيرًا."

وعن تألق البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، قال مينيزيس "اللاعبون البرازيليون منتشرون في العالم أجمع، اللاعب البرازيلي دائما يمتلك جودة عالية ويحدث فارق في الدوريات التي يذهب إليها."

وأضاف "في البرازيل لا نشاهد كثيرا الدوري المصري، ولكنه يحظى بأندية كبيرة مثل الأهلي الذي دائما يشارك في كأس العالم للأندية."

وأتم حديثه "هذا المونديال مختلف عن النسخ السابقة لمشاركة 48 منتخبا، وهذا شيء جيد لإتاحة الفرصة للعديد من المنتخبات للمشاركة في هذا المونديال، وبالتالي يتيح للجماهير المشاركة والحضور لتشجيع فرقها."

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

البرازيل مصر مانو مينيزيس
نرشح لكم
هل يتفوق أحد على كلوزه؟ تعرف على الهدافين التاريخيين لـ كأس العالم منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: نريد التأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم لجمع 100 مليون دولار.. شاكيرا تحيي حفل افتتاح كأس العالم هدفان عكسيان.. المكسيك تكتسح صربيا بخماسية في ختام استعداداتها لكأس العالم بي بي سي: فيفا يعترف بخطأ بيع تذاكر مجانا لـ 60 مشجعا.. ويمنحهم مهلة للدفع فرصة لـ صلاح وسالم في 2026.. قائمة الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم ريان شرقي: سنذهب لـ كأس العالم لسحق الجميع فيفا يعلن طريقة جديدة لدخول اللاعبين لأرض الملعب في كأس العالم 2026
أخر الأخبار
توتنام يعلن ضم روبرتسون بعد نهاية عقده مع ليفربول 25 دقيقة | ميركاتو
مدرب البرازيل السابق: بيزيرا؟ أعرف الأهلي.. ومواجهة مصر مهمة قبل انطلاق المونديال 39 دقيقة | في المونديال
هل يتفوق أحد على كلوزه؟ تعرف على الهدافين التاريخيين لـ كأس العالم 43 دقيقة | في المونديال
منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: نريد التأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم 59 دقيقة | في المونديال
لجمع 100 مليون دولار.. شاكيرا تحيي حفل افتتاح كأس العالم ساعة | في المونديال
وائل جمعة: تلبية نداء الأهلي واجب.. وشكرا قطر ساعة | الدوري المصري
سيطرة نجوم أرسنال ومانشستر سيتي.. المرشحون لجوائز الأفضل في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
هدفان عكسيان.. المكسيك تكتسح صربيا بخماسية في ختام استعداداتها لكأس العالم 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه 4 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم
/articles/530328/مدرب-البرازيل-السابق-بيزيرا-أعرف-الأهلي-ومواجهة-مصر-مهمة-قبل-انطلاق-المونديال