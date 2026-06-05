مدرب البرازيل السابق: بيزيرا؟ أعرف الأهلي.. ومواجهة مصر مهمة قبل انطلاق المونديال

اعترف مانو مينيزيس مدرب بيرو الحالي ومنتخب البرازيل السابق، بقوة المنتخب المصري.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة مصر في الواحدة صباح يوم الأحد المقبل، على ملعب هنتنجتون بانك فيلد بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

وقال مينيزيس في تصريحات عبر أون سبورت: "واجهت مصر في لندن، وكانت مباراة رائعة وكنت سعيد للغاية في هذه المباراة، وأحرز محمد صلاح هدفا للمنتخب المصري."

وحقق منتخب البرازيل بقيادة مانو مينيزيس الفوز أمام مصر 3-2 في أولمبياد لندن 2012.

وأضاف مدرب البرازيل السابق "مباراة مصر مهمة للغاية لأنها الأخيرة قبل انطلاق البطولة، المنتخب المصري في المباريات الأخيرة قدم أداءً جيدا، ولديه لاعبون يملكون خبرات ويلعبون في أقوى الأندية بالعالم."

وحقق المنتخب المصري الفوز أمام روسيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما أواخر مايو الماضي.

كما حقق الفراعنة الفوز أمام السعودية برباعية نظيفة، قبل التعادل أمام إسبانيا سلبيا دون أهداف في توقف مارس السابق.

وسرد "أعلن أن كارلو أنشيلوتي مدرب كبير ولديه خبرات كثيرة، ربما لم تكن خبرات مع منتخبات وإنما أندية ولكن أعلم أنه سيقدم شيئا جيدا."

وأكمل "المرة الأولى التي تستدعي البرازيل مدربا أجنبيا للمنتخب، ومن حسن الحظ أنهم اختاروا واحد من أفضل المدربين في العالم."

وتابع "لدينا مهاجمين يلعبون في أفضل الأندية في العالم مثل فينيسيوس وماتيوس كونيا ورافينيا، بالإضافة إلى نيمار الذي يملك طموحا كبيرا وتعول عليه الجماهير البرازيلية كثيرًا."

وعن تألق البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، قال مينيزيس "اللاعبون البرازيليون منتشرون في العالم أجمع، اللاعب البرازيلي دائما يمتلك جودة عالية ويحدث فارق في الدوريات التي يذهب إليها."

وأضاف "في البرازيل لا نشاهد كثيرا الدوري المصري، ولكنه يحظى بأندية كبيرة مثل الأهلي الذي دائما يشارك في كأس العالم للأندية."

وأتم حديثه "هذا المونديال مختلف عن النسخ السابقة لمشاركة 48 منتخبا، وهذا شيء جيد لإتاحة الفرصة للعديد من المنتخبات للمشاركة في هذا المونديال، وبالتالي يتيح للجماهير المشاركة والحضور لتشجيع فرقها."

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.