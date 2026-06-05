منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: نريد التأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 15:08

كتب : FilGoal

دارين بازيلي - المدير الفني منتخب نيوزيلندا

يرغب دارين بازيلي مدرب منتخب نيوزيلندا في تحقيق مفاجأة في كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب نيوزيلندا في المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا وإيران.

وقال بازيلي في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "نريد الذهاب إلى كأس العالم لنفعل شيئا. لسنا هناك لمجرد الحضور. نريد التأهل إلى الأدوار الإقصائية".

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وأضاف "لتحقيق ذلك، نعلم أننا سنضطر إلى التغلب على فرق مصنفة ضمن أفضل 30 أو 40 فريقا في العالم. بدأنا نتمكن من المنافسة، لكننا بحاجة إلى اتخاذ الخطوة التالية والفوز، لذا كان الفوز على كوت ديفوار في يونيو الماضي إنجازاً كبيراً."

وواصل "على الرغم من أننا نعلم أنها كانت مجرد مباراة ودية، إلا أن ذلك يعطي الجميع الاعتقاد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح وأننا نستطيع المنافسة مع الفرق المصنفة بشكل أفضل والتغلب عليها."

وتابع "كل ما نفعله يومياً يهدف إلى تحقيق ذلك الفوز الأول. لدينا خطة حملة رائعة قمنا بوضعها، وكل ما نفعله الآن يصب في تحقيق تلك النتيجة".

وأردف "نحاول ألا نضيع أي وقت، أي لحظة. الأمر يتعلق بالتأكد من أننا عندما نصل إلى كأس العالم، مستعدون للذهاب وتقديم أفضل أداء وتحقيق ما نريد القيام به".

يذكر أن منتخب نيوزيلندا خسر برباعية نظيفة أمام هايتي منذ أيام في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وتشارك نيوزيلندا في كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي (إسبانيا 1982) و (جنوب إفريقيا 2010).

وجاءت قائمة منتخب نيوزيلندا النهائية لكاس العالم كالتالي:

حراسة المرمى: ماكس كروكومب (ميلوول) - أليكس بولسن (ليخيا جدانسك)، مايكل وود (أوكلاند إف سي)

الدفاع: تيم باين (ويلينجتون فينيكس) - فرانسيس دي فريس (أوكلاند إف سي) - تايلر بيندون (نوتنجهام فورست) - مايكل بوكسال (مينيسوتا يونايتد) - ليبيراتو كاكاسي (ريكسهام) - ناندو بيناكر (أوكلاند إف سي) - فين سورمان (بورتلاند تيمبرز) - كالان إليوت (أوكلاند إف سي) - تومي سميث (برينتري تاون).

الوسط: جو بيل (فايكينج)، ماركو ستامينيتش (سوانزي سيتي)، أليكس روفر (ويلينجتون فينيكس)، رايان توماس (بي إي سي زفولي)، لاكلان بايليس (نيوكاسل جيتس)

الهجوم: مات جاربيت (بيتربورو يونايتد) - كريس وود (نوتنجهام فورست) - ساربريت سينج (ويلينجتون فينيكس) - إيلي جاست (ماذرويل) - كوستا بارباروسيس (ويسترن سيدني واندررز) - بن واين (بورت فايل) - بن أولد (سانت إيتيان) - كالوم ماكاوات (سيلكيبورج) - جيسي راندال (أوكلاند إف سي).

كأس العالم منافس مصر نيوزيلندا
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