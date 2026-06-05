لجمع 100 مليون دولار.. شاكيرا تحيي حفل افتتاح كأس العالم

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 15:03

كتب : FilGoal

شاكيرا - الصورة من حساب برشلونة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وتقام مباراة الافتتاح يوم الخميس 11 يونيو بين المكسيك وجنوب إفريقيا، على أملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي.

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وأوضح فيفا، أن المغنية الكولومبية شاكيرا، والنيجيري بورنا بوي، سيقدمان أغنية "داي داي" في حفل افتتاح كأس العالم.

"داي داي" Dai Dai هي كلمة إيطالية تعني "هيا بنا".

وذكر فيفا أن أبواب الملعب ستفتح قبل 4 ساعات من انطلاق مباراة الافتتاح، وسيتم تقديم عدد من الفعاليات تشمل جوائز وعروض ترفيهية.

وأشار الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي، إلى أن الأغنية تهدف إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي بنهاية البطولة لتوفير فرص التعليم الجيد وممارسة كرة القدم للأطفال حول العالم.

كما ستشارك شاكيرا في تقديم عرض ما بين الشوطين في نهائي كأس العالم يوم الأحد 19 يوليو.

ويقام كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

كأس العالم شاكيرا افتتاح كأس العالم
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