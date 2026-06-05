وائل جمعة: تلبية نداء الأهلي واجب.. وشكرا قطر

أبدى وائل جمعة سعادته بالعودة إلى الأهلي من جديد كمدير للكرة، وتقدم بالشكر لشبكة بي إن سبورتس القطرية.

وأعلن النادي الأهلي تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول، خلفا لوليد صلاح الدين الذي رحل عن منصبه.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على "فيسبوك"

سعيد بعودتي مرة تانية إلى بيتي النادي الأهلي في وقت صعب يحتاج تكاتف الجميع للعودة للسيطرة مجددا بإذن الله علي الكرة الإفريقية والمحلية والتطلع للعالمية.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا علي حسن وكرم الضيافة والتي لم أشعر يوما فيها بالغربة.. ادام الله عليها الأمن والأمان والرخاء.

وشكر وتقدير للمسئولين في قنوات BEIN SPORTS على السماح لي بالانضمام وتلبيه نداء النادي الأهلي وعلى رأسهم ناصر الخليفي رئيس مجموعة BEIN الإعلامية.. وكامل الادارة القطرية للقناة وزملائي وأصدقائي الذين عشت معهم أفضل سنوات حياتي.

وكل الشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي لحرصهم على تواجدي في بيتي مرة ثانية.. وتلبية نداء الأهلي واجب على كل من ينتمي له.. وإن شاء الله نكون عند مستوى التطلعات والمساعدة في عودة الفرحة والبسمة لجماهير نادينا العزيز.

دائما وأبدا الأهلي فوق الجميع.

وتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة للأهلي في وقت سابق واستقال في 2015.

وعمل وائل جمعة من قبل كمدير لمنتخب مصر في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة.

وأنهى الأهلي الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وتأهل الأهلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تأهل بيراميدز الوصيف والزمالك المتوج بالدوري إلى دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي رحيل ييس توروب مدرب الفريق، وجهازه المعاون بالتراضي، وكذلك رحل عادل مصطفى المدرب المساعد، ووليد سليمان مدير قطاع الناشئين من مناصبهم.