هدفان عكسيان.. المكسيك تكتسح صربيا بخماسية في ختام استعداداتها لكأس العالم

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 12:55

كتب : FilGoal

المكسيك

اختتم المنتخب المكسيكي استعداداته لكأس العالم باكتساح صربيا بخماسية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما فجر الجمعة.

ولعب المنتخب الصربي المباراة بلاعبي فريق الرديف.

ورغم تقدم منتخب صربيا في الدقيقة 19 عن طريق بيتر ستانيش.

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إلا أن المنتخب المكسيكي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 34 عن طريق يوهان فاسكيز في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أخطأ الظهير الأيسر الصربي ستيفان بوكيناتش في إعادة الكرة لحارسه لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني أضاف راؤول خيمينيز الهدف الثالث للمكسيك في الدقيقة 57.

ومن ضربة ركنية في الدقيقة 72، أخطأ المدافع الصربي آدم أفديتش في إبعادها لتسكن مرماه، معلنا عن الهدف الرابع للمكسيك.

واختتم أهداف المكسيك اللاعب لويس تشافيز في الدقيقة 90.

ويقود المنتخب المكسيكي، خافيير أجيري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر عام 2019.

وسيطر لاعبو منتخب المكسيك على مجريات المباراة حيث قاموا بتسديد 18 كرة على المرمى، بينهم 6 كرات بين القائمين والعارضة، فيما اكتفى منتخب صربيا بتسديد 3 كرات بينهم واحدة فقط تم تسجيلها هدف.

وفشل منتخب صربيا في التأهل لكأس العالم بعد حلوله ثالثا في المجموعة الـ 11 خلف إنجلترا، وألبانيا.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي.

المكسيك كأس العالم
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