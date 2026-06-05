سبورت: فليك قرر استدعاء حمزة عبد الكريم خلال فترة الإعداد للموسم الجديد

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 12:54

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

قرر هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة استدعاء حمزة عبد الكريم ضمن 4 لاعبين من فرق الشباب لخوض فترة الإعداد مع الفريق الأول للموسم المقبل.

ويتواجد لاعب فريق شباب برشلونة رفقة بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026 بأمريكا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن النادي الكتالوني سيبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 13 يوليو المقبل.

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وسيتعمد فليك على لاعبي فريق الشباب في بداية المعسكر التحضيري نظرا لأن لاعبي الفريق الأول الذين سيصلون لنصف نهائي كأس العالم ستتأجل عودتهم للفريق حتى منتصف أغسطس.

فيما سينضم اللاعبين الذين تنتهي مشاركتهم في كأس العالم في الدور الأول للفريق الكتالوني في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل.

ووفقا للوائح فيفا فإن اللاعب يحق له الحصول على 3 أسابيع راحة بين الموسمين قبل البدء للمشاركة في الموسم الجديد.

والأسماء التي ستنضم لمعسكر برشلونة هي حمزة عبد الكريم وإبريما تونكارا وأوريان جورين وأوسكار جيستاو.

وشارك حمزة كبديل مع منتخب مصر لأول مرة في الفوز على روسيا وديا بنتيجة 1-0 استعدادا لكأس العالم 2026.

وقدم اللاعب صاحب الـ18 عاما مستويات مميزة مع فريق الشباب، إذ سجل 6 أهداف في 10 مباريات، ليظهر كأحد أبرز المهاجمين الصاعدين داخل النادي، خاصة في ظل امتلاكه خصائص المهاجم الصريح داخل منطقة الجزاء.

وفتح فليك الباب أمام انضمام اللاعب لفترة الإعداد مع الفريق الأول، إذ قال: "نخطط لفترة الإعداد ونفكر في تصعيد بعض اللاعبين من الأكاديمية، وعندما يعود حمزة من كأس العالم سنرى إن كان خيارا لنا".

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