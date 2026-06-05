بي بي سي: فيفا يعترف بخطأ بيع تذاكر مجانا لـ 60 مشجعا.. ويمنحهم مهلة للدفع

اعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخطأ في عملية بيع التذاكر لمباريات كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

وذكرت بي بي سي، أن الاتحاد الدولي أقر بوجود خطأ على موقعه الإلكتروني، مما سمح لـ 60 مشجعا بشراء تذاكر مباريات كأس العالم مجانا.

وقام فيفا بإلغاء التذاكر ذات الأسعار غير الصحيحة، فيما منح المشجعين المتضررين فرصة إعادة شراء التذاكر بسعرها الكامل، حسب بي بي سي.

وأضاف التقرير أن 60 مشجعا تلقوا يوم الأربعاء 3 يونيو رسالة بخصوص التذاكر التي تم تخصيصها مجانا بسبب مشكلة في الدفع المسبق أثناء الشراء.

ومنح فيفا مهلة 7 أيام للجماهير لدفع قيمة التذاكر وإلا سيقوم بإلغائها وإزالتها من حساباتهم.

وأوضحت بي بي سي أن المدعي العام في نيويورك ونيوجيرسي بدأ تحقيقا في ممارسات فيفا المتعلقة ببيع التذاكر.

وتشهد عملية بيع تذاكر المونديال مزاعم بتضخيم الأسعار بشكل مصطنع وتضليل المشجعين.

يستخدم (فيفا) عملية تُسمى "التسعير المتغير" لبيع التذاكر، مع إمكانية تعديل أسعار التذاكر خلال مراحل البيع بناءً على الطلب والتوافر.

وبدأت فترة البيع الأخيرة لتذاكر المونديال في أبريل الماضي.