بي بي سي: فيفا يعترف بخطأ بيع تذاكر مجانا لـ 60 مشجعا.. ويمنحهم مهلة للدفع

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 12:36

كتب : FilGoal

تذاكر كأس العالم

اعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخطأ في عملية بيع التذاكر لمباريات كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

وذكرت بي بي سي، أن الاتحاد الدولي أقر بوجود خطأ على موقعه الإلكتروني، مما سمح لـ 60 مشجعا بشراء تذاكر مباريات كأس العالم مجانا.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة: بيع 40 ألف تذكرة لودية مصر والبرازيل حتى الآن تذاكر مجانية للمشجعين والطلاب السعوديين في مباريات الأخضر بكأس العالم فرصة لـ صلاح وسالم في 2026.. قائمة الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم

وقام فيفا بإلغاء التذاكر ذات الأسعار غير الصحيحة، فيما منح المشجعين المتضررين فرصة إعادة شراء التذاكر بسعرها الكامل، حسب بي بي سي.

وأضاف التقرير أن 60 مشجعا تلقوا يوم الأربعاء 3 يونيو رسالة بخصوص التذاكر التي تم تخصيصها مجانا بسبب مشكلة في الدفع المسبق أثناء الشراء.

ومنح فيفا مهلة 7 أيام للجماهير لدفع قيمة التذاكر وإلا سيقوم بإلغائها وإزالتها من حساباتهم.

وأوضحت بي بي سي أن المدعي العام في نيويورك ونيوجيرسي بدأ تحقيقا في ممارسات فيفا المتعلقة ببيع التذاكر.

وتشهد عملية بيع تذاكر المونديال مزاعم بتضخيم الأسعار بشكل مصطنع وتضليل المشجعين.

يستخدم (فيفا) عملية تُسمى "التسعير المتغير" لبيع التذاكر، مع إمكانية تعديل أسعار التذاكر خلال مراحل البيع بناءً على الطلب والتوافر.

وبدأت فترة البيع الأخيرة لتذاكر المونديال في أبريل الماضي.

كأس العالم تذاكر كأس العالم
نرشح لكم
بيلد: لينارت كارل خارج كأس العالم للإصابة العدد والسعة والمباريات.. كل ما تريد معرفته عن ملاعب كأس العالم 2026 عبد المجيد يتحدث عن حلم كأس العالم وحسام حسن.. ووضع الزمالك الصعب بقيادة ميسي.. تعرف على الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم المونديال يكتب فصل "العمر مجرد رقم".. ثمانية لاعبين فوق الأربعين في كأس العالم 2026 إبراهيم حسن يكشف التفاصيل الفنية لمباراة البرازيل صدمة في معسكر ألمانيا.. إصابة لينارت كارل تثير الشكوك قبل المونديال منافس مصر - مسؤول في البيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات الدخول لأمريكا
أخر الأخبار
بيلد: لينارت كارل خارج كأس العالم للإصابة 2 ساعة | في المونديال
العدد والسعة والمباريات.. كل ما تريد معرفته عن ملاعب كأس العالم 2026 2 ساعة | في المونديال
عبد المجيد يتحدث عن حلم كأس العالم وحسام حسن.. ووضع الزمالك الصعب 2 ساعة | منتخب مصر
محامي صلاح مصدق: هذه مطالب اللاعب من الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
بقيادة ميسي.. تعرف على الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم 3 ساعة | في المونديال
خبر في الجول - الزمالك يبلغ محمد عاطف بالعودة لصفوف الفريق 3 ساعة | الدوري المصري
إنريكي ريكيلمي يكشف عن اسم المدرب الذي يريد تعيينه إذا أصبح رئيسا لـ ريال مدريد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: يوريتشيتش أبلغنا برغبته في عدم تجديد تعاقده 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 2 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530320/بي-بي-سي-فيفا-يعترف-بخطأ-بيع-تذاكر-مجانا-لـ-60-مشجعا-ويمنحهم-مهلة-للدفع