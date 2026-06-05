خبر في الجول - رغم عرضي مودرن والاتحاد.. سيد عيد يجدد تعاقده مع بتروجت

الجمعة، 05 يونيو 2026 - 12:16

كتب : عمرو نبيل

المصري - بتروجت - سيد عيد

جدد سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، تعاقده مع النادي لموسم موسم آخر.

وانتهى عقد سيد عيد مع بتروجت بنهاية الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن رئيس نادي بتروجت عقد جلسة مع سيد عيد مساء الخميس، في مقر الشركة بالتجمع الخامس للاتفاق على كافة التفاصيل.

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وقام عيد بتوقيع العقود بعد الاتفاق على كافة البنود، وفقا لما علم FilGoal.com

وتلقى سيد عيد عرضين لتدريب مودرن سبورت، والاتحاد السكندري الموسم المقبل، إلا أنه اختار البقاء مع بتروجت.

ورحل أحمد سامي عن تدريب مودرن سبورت، وكذلك رحل الجزائري ميلود حمدي عن تدريب الاتحاد السكندري.

وأنهى بتروجت الموسم المنقضي في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

ويتولى سيد عيد الإدارة الفنية لفريق بتروجت منذ نوفمبر 2022.

وتولى سيد عيد خلال مسيرته تدريب أندية النصر، والداخلية، وبتروجت.

إجمالا قاد سيد عيد فريق بتروجت في 72 مباراة خلال مسيرته، فيما جاء فريق النصر كأكثر الأندية التي خاض معه بتروجت بـ 83 مباراة.

الدوري المصري بتروجت سيد عيد
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